Toàn cảnh biệt thự dát vàng như cung điện giữa lòng Kinh Bắc

Tọa lạc giữa vùng quê thuộc khu vực huyện Tiên Du (cũ), Bắc Ninh, căn biệt thự dát vàng lộng lẫy nổi bật như một công trình châu Âu. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Theo chia sẻ trên kênh YouTube NhaTo, căn biệt thự được xây để báo hiếu cha mẹ, ngay trên mảnh đất do tổ tiên để lại. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Trên khu đất rộng 370m2, căn biệt thự 3 tầng chiếm gần 200m2, phần còn lại làm sân vườn. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Trong khuôn viên biệt thự có hồ cá koi, chòi nghỉ uống trà, thư giãn. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy, nội thất bên trong nhà cũng khiến nhiều người trầm trồ với các chi tiết dát vàng lấp lánh. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Do diện tích rộng, gia chủ bố trí hai phòng khách riêng biệt. Một phòng mang phong cách châu Âu cổ điển với chi tiết phào chỉ tinh xảo. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Một phòng khác nổi bật với bộ bàn ghế gỗ mun chạm rồng tạo cảm giác uy nghi, sang trọng. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Riêng bộ bàn ghế gỗ trị giá gần 1 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Phòng ăn được thiết kế lộng lẫy. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Phòng ngủ của bố mẹ gia chủ cũng được dát vàng nhiều chi tiết. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Ước tính nội thất trong phòng ngủ ở tầng 2 trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Từng chi tiết trong nhà đều được chế tác tỉ mỉ. Ảnh chụp màn hình NhaTo
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn