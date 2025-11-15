Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Toàn cảnh biệt thự dát vàng như cung điện giữa lòng Kinh Bắc

Căn biệt thự khiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ với nhiều chi tiết dát vàng, có chòi ngồi thư giãn, uống trà và ngắm thiên nhiên.

Tọa lạc giữa vùng quê thuộc khu vực huyện Tiên Du (cũ), Bắc Ninh, căn biệt thự dát vàng lộng lẫy nổi bật như một công trình châu Âu. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Theo chia sẻ trên kênh YouTube NhaTo, căn biệt thự được xây để báo hiếu cha mẹ, ngay trên mảnh đất do tổ tiên để lại. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Trên khu đất rộng 370m2, căn biệt thự 3 tầng chiếm gần 200m2, phần còn lại làm sân vườn. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Trong khuôn viên biệt thự có hồ cá koi, chòi nghỉ uống trà, thư giãn. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy, nội thất bên trong nhà cũng khiến nhiều người trầm trồ với các chi tiết dát vàng lấp lánh. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Do diện tích rộng, gia chủ bố trí hai phòng khách riêng biệt. Một phòng mang phong cách châu Âu cổ điển với chi tiết phào chỉ tinh xảo. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Một phòng khác nổi bật với bộ bàn ghế gỗ mun chạm rồng tạo cảm giác uy nghi, sang trọng. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Riêng bộ bàn ghế gỗ trị giá gần 1 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Phòng ăn được thiết kế lộng lẫy. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Phòng ngủ của bố mẹ gia chủ cũng được dát vàng nhiều chi tiết. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Ước tính nội thất trong phòng ngủ ở tầng 2 trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Từng chi tiết trong nhà đều được chế tác tỉ mỉ. Ảnh chụp màn hình NhaTo

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: giữa lòng Kinh Bắc ,cung điện ,toàn cảnh ,biệt thự dát vàng

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP