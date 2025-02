Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số hạng mục, công trình cải tạo, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh

Tham dự buổi làm việc về phía đoàn công tác có đồng chí Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Cảng Hàng không quốc tế Vinh, các phòng, ban liên quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: GTVT, TN&MT, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Vũ Thế Phiệt phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP cảm ơn tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh trong thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình vận hành, khai thác sân bay, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn bay. Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP cho biết, Cảng có kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh trong từng giai đoạn, hiện có 03 dự án sẽ triển khai song song gồm: Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tiến độ thi công dự kiến 06 tháng; khởi công trước ngày 30/6/2025, hoàn thành trước ngày 30/12/2025. Tổng mức đầu tư 236,63 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng phần mở rộng sân đỗ máy bay là 2,62 ha.

Dự án cải tạo nhà ga quốc nội với tiến độ thi công dự kiến 08 tháng, khởi công trước ngày 30/4/2025, hoàn thành trước ngày 30/12/2025. Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 3761/QĐ-TCTCHKVN ngày 11/9/2023, với tổng mức đầu tư 68,36 tỷ đồng từ nguồn vốn Đầu tư phát triển của Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Quy mô: Lấp 05 ô thông tầng (khoảng 1.189m2) và di dời vách kính phía trước nhà ga để tối ưu hóa năng lực khai thác, bổ sung máy móc, trang thiết bị để tăng chất lượng phục vụ hành khách trong các dịp cao điểm, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng được lượng hành khách qua cảng từ 3-3,5 triệu HK/năm đến giai đoạn năm 2030. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án đã được Sở GTVT tỉnh hoàn thành công tác thẩm định tại Văn bản số 567/SGTVT-QLCL ngày 24/02/2025. Hiện Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đang triển khai các thủ tục để phê duyệt hồ sơ thiết kế theo quy định.

Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay với tiến độ thi công dự kiến 08 tháng, khởi công trước ngày 30/4/2025, hoàn thành trước ngày 30/12/2025. Dự án có tổng mức đầu tư 623,36 tỷ đồng. Bộ GTVT đã chấp thuận danh mục cho phép chuẩn bị đầu tư tại Văn bản số 7175/BGTVT-KCHT ngày 05/7/2024, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành công tác phê duyệt dự án tại Quyết định số 216/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/01/2025. Hiện đang triển khai công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Vũ Thế Việt kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh phối hợp, tạo điều kiện thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Cảng hàng không Việt Nam – CTCP cam kết đầu tư đảm bảo hạ tầng khai thác hàng không chất lượng, an toàn.

Về dài hạn, Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ tổ chức cắm mốc, khoanh vùng quy hoạch, công bố quy hoạch để người dân được biết, đồng thời xây dựng lộ trình đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 để có cơ sở từng bước mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường băng cất hạ cánh, nhất là trong 6 tháng cuối năm thời tiết bất lợi, người dân di chuyển nhiều, không để ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện các dự án đạt tiến độ đề ra. Trong đó, đối với phần diện tích 3,352ha nằm trên khu sân đỗ hiện hữu để thực hiện Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu; đây là diện tích đất quốc phòng trước đây đã được Bộ Quốc phòng tạm bàn giao cho Cục Hàng không dân dụng để thực hiện dự án. Vì vậy, đề nghị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh để làm việc với Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương chuyển giao về địa phương.

Tỉnh Nghệ An đề nghị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP phối hợp với UBND tỉnh có ý kiến với Cục Hàng không Việt Nam sớm triển khai công bố quy hoạch, cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu; cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2025 âm lịch để kịp phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết nguyên đán. Đồng thời sớm nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu đạt 3.000m (kéo dài về phía Bắc, đầu 17) để đảm bảo khai thác máy bay code E cho các đường bay dài nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai của Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Xây dựng lộ trình đầu tư giai đoạn tiếp theo các dự án theo quy hoạch như: Xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Mở rộng sân đỗ máy bay khu vực nhà ga T2, Mở rộng nhà ga hành khách T2…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi Cảng hàng không Việt Nam – CTCP triển khai đồng thời 03 dự án đảm bảo không để ảnh hưởng đến quá trình vận hành bay của Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cảng hàng không Việt Nam – CTCP rà soát lại thứ tự ưu tiên về nhu cầu sử dụng đất để phối hợp cùng với UBND tỉnh làm việc với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời cho biết về phía địa phương sẽ giải phóng mặt bằng sớm để Cảng hàng không Việt Nam – CTCP triển khai dự án đảm bảo thời gian, lộ trình đề ra.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn