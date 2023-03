Tỉnh rộng nhất, có thị xã nhỏ nhất Việt Nam

Nghệ An có mức thu nhập bình quân là 3,095 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ 45 trên 63 tỉnh, thành nhưng lại thuộc top 5 tỉnh có tỷ lệ người mua xe cao nhất (số liệu năm 2021). Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An, đến tháng 1/2023 toàn tỉnh đang quản lý 171.588 xe ô tô các loại. Như vậy, trung bình cứ 20 người Nghệ An thì có một người sở hữu ô tô. Trong ảnh là một cảnh ùn tắc ô tô vào giờ tan tầm ở thành phố Vinh.