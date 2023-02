Đại lộ gần 3.500 tỉ đồng “kéo” thành Vinh về gần phố biển Cửa Lò

Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2011. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban quản lý dự án Công trình giao thông Nghệ An (Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) - cho biết, đến năm 2014, dự án triển khai được hơn 3km với kinh phí hơn 600 tỉ đồng thì phải dừng do thiếu vốn. “Đây cũng là đoạn đường có mặt đường rộng nhất trên tuyến. Điểm rộng nhất trên tuyến là 290m” - ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.