Tỉnh Nghệ An và tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2028

Tham dự hội đàm về phía thủ đô Viêng Chăn có đồng chí Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa CHND Lào cùng các thành viên đoàn đại biểu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh hội đàm

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà DCND Lào sang thăm và làm việc tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đến đoàn đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết: Tỉnh Nghệ An có diện tích 16.500 km2, được ví như nước Việt Nam thu nhỏ khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự nhiên như có biển, đồng bằng, trung du, miền núi, biên giới. Dân số hơn 3,4 triệu người; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 06 trường Đại học, 09 trường Cao đẳng và hệ thống các trường, trung tâm dạy nghề.

Quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam (sau khi sắp xếp quy mô đứng thứ 19/34 tỉnh thành); tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt 9,01%, đứng thứ 13 của cả nước; Quý I năm 2025 ước đạt 8%. Thu ngân sách năm 2024 đạt 25.517 tỷ đồng (01 tỷ USD), Quý I/2025 đạt 6.311 tỷ đồng (250 triệu USD). Đặc biệt thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng, trong 3 năm liên tiếp Nghệ An đứng trong nhóm 10/63 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Hiện tỉnh Nghệ An có 155 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ USD. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 3,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 2,2 tỷ USD.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo chỉ đạo của Trung ương. Theo đó, tỉnh Nghệ An giảm 68,45% đơn vị hành chính cấp xã, còn 130 đơn vị so với hiện nay là 412 đơn vị.

Trên nền tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước Cộng hoà DCND Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

Trong thời gian qua, các hoạt động hợp tác song phương giữa tỉnh Nghệ An với 07 địa phương của nước Cộng hoà DCND Lào (Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Viêng Chăn, Sa Vẳn Na Khẹt và Xay Sổm Bun) diễn ra sôi nổi trên các lĩnh vực; qua đó đã góp phần vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đối với thủ đô Viêng Chăn, bước đầu hai địa phương đã có một số hoạt động trao đổi đoàn thăm và làm việc; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong năm 2023, 2024. Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang phấn đấu hoàn thành thủ tục để khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong thời gian sớm nhất, đây là một đoạn thành phần của tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, tạo động lực phát triển vùng Bắc Trung Bộ và kết nối với các hành lang kinh tế Đông – Tây; đặc biệt là từ Lào, Đông Bắc Thái Lan với hệ thống cảng biển Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác với 3 tỉnh của Lào tiếp giáp biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay và có quan hệ hợp tác truyền thống trên nhiều lĩnh vực với 4 tỉnh là Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khẹt và Xay Sổm Bun.

Để thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An với Ủy ban chính quyền thủ đô Viêng Chăn, giữa HĐND tỉnh Nghệ An với HĐND thủ đô Viêng Chăn đi vào thực chất, hiệu quả, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị hai bên cần tăng cường tổ chức trao đổi đoàn các cấp; phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước; công tác tổ chức và hoạt động của HĐND; kinh nghiệm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi và chia sẻ thông tin, cơ hội, chính sách ưu đãi của mỗi bên, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, lâm nghiệp, nông nghiệp, chế biến nông sản, hỗ trợ chuyển giao công nghệ... Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi về văn hóa, thể thao; tăng cường quảng bá, xúc tiến thúc đẩy phát triển các tour tuyến du lịch. Về giáo dục, đào tạo, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô Viêng Chăn theo chỉ tiêu hàng năm, bao gồm đào tạo tiếng Việt và đào tạo chuyên ngành trình độ đại học.

Đồng chí Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn phát biểu

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của tỉnh Nghệ An tới Đoàn Đại biểu Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn cho biết bản thân đồng chí đã có nhiều lần đến thăm tỉnh Nghệ An. Cứ mỗi lần đến tỉnh Nghệ An lại thấy tỉnh Nghệ An có nhiều sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc này đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm đưa vị thế của tỉnh lên bước ngoặt mới.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn sang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An lần này nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào và Việt Nam nói chung, cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩnh cửu giữa Lào và Việt Nam cũng như tỉnh Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn anh em chúng ta nói riêng ngày càng khăng khít.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Người dân Viêng Chăn, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, Thủ đô Viêng Chăn là nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, là trụ sở của Đảng, Chính phủ, nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế, nhiều cơ quan nhà nước đặt tại Thủ đô. Có 5 đặc khu kinh tế, đặc biệt là Đặc khu kinh tế Long Thành là khu đầu tư của Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn. Ngoài ra, khu này còn có nhu cầu cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: Đầu tư siêu thị, khu phi thuế quan, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ.

Năm 2024, kinh tế vĩ mô tiếp tục mở rộng: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,85%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 85.892,25 nghìn tỷ kíp, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,47 triệu kíp. Trong lĩnh vực công nghiệp, mức tăng trưởng cao hơn, chiếm 47,5% do sự xuất hiện của nhiều nhà máy công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ chiếm 38,5% do tổ chức nhiều Hội nghị và là năm Du lịch Lào. Trong năm qua đã có các chuyến thăm, gặp gỡ theo lời mời của Chính phủ, các Đoàn đại biểu từ nhiều thành phố hữu nghị đã thường xuyên sang thăm và làm việc.

Năm 2025, nhân dân Lào phấn khởi chào đón kỷ niệm ba ngày lịch sử: Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, được tổ chức trong ba tháng qua. Các hoạt động chuẩn bị đang được tiến hành để kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà DCND Lào, kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vi-hản và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 12 vào cuối năm. Đây sẽ là một sự kiện lớn và trùng với nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm lễ chào mừng Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Riêng Thủ đô Viêng Chăn đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Thủ đô Viêng Chăn lần thứ VII, chuẩn bị và tổ chức ba đại hội tại Thủ đô Viêng Chăn, sẽ sớm hoàn thành, dự kiến khai mạc Đại hội Đảng bộ Thủ đô Viêng Chăn lần thứ VIII vào tháng 9/2025.

Về Hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An, thực hiện theo kế hoạch hợp tác chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Thủ đô Viêng Chăn đã bắt đầu nghiên cứu kế hoạch hợp tác nhằm tìm kiếm tiềm năng trên nhiều lĩnh vực hai địa phương có thể cùng nhau xác định hướng đi chung, đặc biệt là chiến lược xây dựng tuyến đường kết nối Lào - Việt Nam, là tuyến giao thông vận tải chính, và tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, có điểm kết nối tại tỉnh Nghệ An.

Đối với hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn và Tỉnh Nghệ An lần này nhằm tăng cường và xác định tiềm năng hợp tác của hai bên, bao gồm trao đổi đoàn, công tác HĐND và công tác chính quyền, là cơ sở để thống nhất và hoàn thành các nội dung đã được Bộ Ngoại giao và Chính phủ đồng ý.

Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn bày tỏ cảm ơn về những ý kiến đóng góp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời trân trọng mời đồng chí và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại Cộng hoà DCND Lào cũng như Thủ đô Viêng Chăn vào thời gian thích hợp.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam nói chung, Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An nói riêng, ổn định, phồn vinh và tươi đẹp, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cùng các đồng chí Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Nghệ An gìn giữ, bảo tồn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt sẽ trường tồn và phát triển theo năm tháng.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục thông qua Bản tóm tắt các Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 – 2028 giữa UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền Thủ đô Viêng Chăn

Giai đoạn 2025-2028, UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền Thủ đô Viêng Chăn sẽ triển khai các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bên, đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế, văn bản thỏa thuận mà Việt Nam và Lào đã ký kết cũng như các quy định pháp luật của mỗi Bên. Hai Bên thống nhất tập trung đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao; đầu tư, thương mại; văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; nông lâm nghiệp, khoa học công nghệ và những lĩnh vực khác xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn Sỉ-lĩ-lát-thông-sin Thong-phêng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh ký Thỏa thuận hợp tác giữa UBND hai bên

Lãnh đạo hai bên chứng kiến Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An với Ủy ban chính quyền Thủ đô Viêng Chăn

Hai Bên thống nhất giao các cơ quan chức năng liên quan triển khai các hoạt động hợp tác theo các lĩnh vực tương ứng; hỗ trợ lẫn nhau phát triển những chương trình, dự án và hoạt động chung trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Lăm-phoi Sỉ-ắc-khạ-chăn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình ký kết Biên bản hợp tác giữa HĐND hai bên

Lãnh đạo hai bên chứng kiến Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa HĐND tỉnh Nghệ An với HĐND Thủ đô Viêng Chăn

Đối với dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028 giữa HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND Thủ đô Viêng Chăn: Hai Bên nhất trí thiết lập và duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với mục tiêu tăng cường trao đổi về các lĩnh vực công tác HĐND của hai địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bên, đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế, văn bản thỏa thuận mà Việt Nam và Lào đã ký kết cũng như các quy định pháp luật của mỗi Bên.

Hai Bên thống nhất tập trung đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi Đoàn về công tác HĐND các cấp; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về công tác chuyên môn cho đại biểu HĐND Thủ đô Viêng Chăn; trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các Ban của HĐND.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn Ạ-nu-phạp Tu-na-lôm và Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao quà lưu niệm cho nhau

Các đại biểu tham dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm

