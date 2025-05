Một doanh nghiệp nước ngoài muốn mua vốn góp tại ABC Nghệ An

Nhà máy may của CTCP ABC Nghệ An ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Dũng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh về việc cho ý kiến nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp vào CTCP ABC Nghệ An.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay hồ sơ lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và danh mục công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An tại thời điểm này không có tên của CTCP ABC Nghệ An.

Trong khi đó, Điểm d Khoản 1 Điều 28 Luật Đất đai 2024, Điều 9 Nghị định số 102/2024/NĐ- CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Tuy nhiên, dự án Nhà máy may xuất khẩu ABC tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương do CTCP ABC Nghệ An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất vào 2015, với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn đến ngày 5/2/2065.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Tài chính làm rõ trường hợp phần vốn góp của CTCP ABC Nghệ An (vốn điều lệ) bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất thì việc công ty TEXPLUS LIMITED mua phần vốn góp là không đáp ứng theo quy của Luật Đất đai 2024 và nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

“CTCP ABC Nghệ An được cho thuê đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; trường hợp phần vốn góp của CTCP ABC Nghệ An (vốn điều lệ) không bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất thì đề nghị Sở Tài chính căn cứ quy định của Luật Đầu tư để xem xét xử lý theo quy định”, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nêu quan điểm.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP ABC Nghệ An thành lập năm 2014 với tên gọi ban đầu là CTCP Venture Nghệ An, có trụ sở tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hoạt động chính trong lĩnh vực hàng dệt sẵn. Đến tháng 3/2019, doanh nghiệp này đổi tên thành CTCP ABC Nghệ An.

Tại thời điểm tháng 1/2025, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, do ông Nguyễn Đình Dương (Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn