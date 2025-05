Nghệ An 'thúc' mặt bằng trạm dừng nghỉ 340 tỷ trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Phối cảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Nghệ An

Theo đó, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Diễn Châu tuyên truyền vận động 11 hộ dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, thống nhất với phương án, đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Trước mắt sẽ ưu tiên thực hiện trước một thửa đất ảnh hưởng bởi hạng mục Nhà dịch vụ, 4 thửa đất ảnh hưởng bởi hạng mục Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, hoàn thành trước ngày 15/5/2025.

Đối với 6 hộ còn lại ảnh hưởng bởi hạng mục đường gom dân sinh hoàn thành trước ngày 25/5/2025.

Được biết, hiện liên danh Petrolimex (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế) đang là nhà đầu tư trúng thầu trạm dừng nghỉ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Dự án được triển khai trên địa bàn 2 xã Diễn Quảng và Diễn Hạnh của huyện Diễn Châu, trạm dừng nghỉ có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng và dự kiến tháng 1/2026 sẽ chính thức vận hành.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, chủ đầu tư đã đưa trạm dừng nghỉ tạm Km 427+035 tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ dừng nghỉ thiết yếu cho người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thuận tiện cho việc di chuyển trong dịp cao điểm Tết 2025.

Tại Nghệ An cao tốc Bắc - Nam dài khoảng 88km gồm hai dự án thành phần: cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, có 43,5km đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng vốn đầu tư là 7.293 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từ ngày 1/9/2023; Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49km, đi qua Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km), Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 11.157,8 tỷ đồng khánh thành vào ngày 28/4/2024.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn