Tình hình của Khoa Pug sau hai lần kéo chân

Từ đầu tháng 8, YouTuber Khoa Pug gây chú ý khi trở về Việt Nam sau khi kết thúc quá trình phẫu thuật kéo chân lần thứ 2. Trước đó, vào cuối tháng 7, anh tiết lộ đã chi 3 tỷ đồng kéo chân tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để cao 1,80 m.

Những hình ảnh cập nhật về chiều cao và tình trạng sức khỏe của "YouTuber giàu nhất Việt Nam" cũng thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Tình trạng của Khoa Pug

Mới đây nhất, ngày 30/8, Khoa Pug đăng bức hình kỷ niệm tại Hà Nội, bày tỏ mong muốn du lịch tới vùng núi phía Bắc.

"Mấy bác cho em hỏi là đi lên Tây Bắc, gặp trẻ em vùng cao mang gùi hoa ban đi lang thang trên đèo thì nên tặng tiền hay tặng quà vậy? Nếu tặng tiền thì bao nhiêu là được, mà tặng quà thì tặng gì nhỉ?", anh bày tỏ.

Khoa Pug xuất hiện cùng Thầy Giáo Ba trong tập đầu tiên của series xuyên Việt.

Bài đăng thu hút hơn 100.000 lượt yêu thích, nhiều người đặc biệt chú ý đến chiều cao có sự thay đổi rõ rệt của anh chàng sinh năm 1992. Ở phần bình luận, Khoa Pug thổ lộ rằng muốn đợi chân khỏe hơn để thực hiện các chuyến từ thiện lớn lên vùng cao, vì hiện tại "dặt dẹo, leo trèo không nổi".

Ngày 8/8, khi mới trở về TP.HCM, Khoa Pug đã chia sẻ vlog đi ăn "gián biển siêu đắt đỏ" và "tôm hùm khổng lồ".

Xuyên suốt các video, người xem có thể thấy anh bước đi chưa vững, cà nhắc. Anh nói rằng chân chưa hồi phục hoàn toàn song có thể lái xe đi lại một chút để khám phá thành phố sau thời gian dài ở nước ngoài.

Đến ngày 15/8, Khoa Pug thông báo sẽ thực hiện hành trình xuyên Việt - trải nghiệm và review các địa danh trong nước sau nhiều năm chuyên làm review ở nước ngoài.

Nhân dịp 2/9, anh có chuyến đi ra miền Bắc và mong muốn quảng bá du lịch, ẩm thực cùng với các tour guide local (hướng dẫn viên người địa phương). Anh cho biết có hàng nghìn người đã gửi tin nhắn, email để "ứng cử" trở thành người hướng dẫn cho Khoa Pug tại địa phương anh sẽ đi qua.

Tập 1 trong hành trình xuyên Việt, Khoa Pug đồng hành với "hướng dẫn viên" ở TP.HCM là streamer Thầy Giáo Ba (tên thật Phan Tấn Trung). Khi cùng đến nhà hàng, nam YouTuber nói rằng mình vẫn còn "đi lại khó khăn" do chân chưa khỏe.

Cẩn trọng khi phẫu thuật kéo chân

Hơn một tháng trước, Khoa Pug - YouTuber có hơn 4,7 triệu lượt đăng ký - đăng video dài hơn 30 phút chia sẻ về quá trình sang Thổ Nhĩ Kỳ để phẫu thuật kéo chân. Ngay tiêu đề vlog, anh cho biết đã chi 3 tỷ đồng để nâng chiều cao lên 1,80 m.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý khi đây là lần thứ 2 YouTuber đình đám này kéo chân. Năm 2023, anh từng phẫu thuật kéo chân tại Mỹ, thành công nâng chiều cao từ 1,67 m lên 1,75 m.

"Nhiều bạn hỏi tại sao mình kéo chân lần nữa. Do lần trước kéo xương đùi ra 8 cm thì cẳng chân bên dưới bị ngắn hơn, không thể ngồi xổm được. Vì vậy, mình kéo thêm cẳng chân để cân bằng", Khoa Pug giải thích.

Khoa Pug gây chú ý sau lần kéo chân tại Mỹ. Ảnh: GQ.

Quyết định kéo chân lần 2 của YouTuber triệu fan khiến không ít fan nghi ngại, lo lắng cho sức khỏe của anh.

Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nơi Khoa Pug quyết định đến để kéo chân lần 2, cũng đang bùng nổ các dịch vụ về thẩm mỹ với chi phí rẻ hơn so với nhiều nước châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Anh đã đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của việc kéo chân, The Guardian đưa tin.

Được phát minh bởi bác sĩ phẫu thuật Gavriil Abramovich Ilizarov vào những năm 1950, phương pháp này được sử dụng để điều trị cho những bệnh nhân có nhu cầu lâm sàng, nhưng hiện nay được cung cấp riêng cho mục đích thẩm mỹ. Phẫu thuật này bao gồm việc bẻ gãy xương ở chân trước khi kéo dài chúng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Bộ Y tế Trung Quốc đã cấm phẫu thuật kéo dài chân thẩm mỹ vào năm 2006 do lo ngại về rủi ro cho bệnh nhân, nhưng hoạt động này đang bùng nổ ở nhiều nơi khác. Theo ước tính, ngành công nghiệp kéo dài chân toàn cầu sẽ đạt giá trị 8,6 tỷ USD vào năm 2030.

Chi phí điều trị tư nhân ở Anh có thể lên tới hơn 50.000 bảng Anh (hơn 67.000 USD), một số bác sĩ phẫu thuật tính phí lên tới 240.000 bảng Anh (324.000 USD). Trong khi các phòng khám ở Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp dịch vụ này với giá chỉ 24.000 bảng Anh (32.000 USD).

Phẫu thuật kéo dài chân bao gồm hai bước chính: bác sĩ phẫu thuật thực hiện phẫu thuật cắt xương, cắt xương thành hai đoạn; sau đó gắn một thiết bị kéo dài chi vào hai đoạn này.

Bệnh nhân phải trải qua giai đoạn hồi phục và không thể đi lại trong vài tuần. Họ dùng thiết bị kéo dài chân nhiều lần mỗi ngày trong vài tháng. Mỗi lần điều chỉnh sẽ tách các đoạn xương dài ra một chút. Khi xương tách ra, cơ thể sẽ tạo ra xương mới để lấp đầy khoảng trống giữa chúng.

Tuy nhiên, nếu không được thực hiện cẩn thận, rủi ro sẽ rất cao. Xương bị tách ra quá nhanh sẽ không thể liền lại, trong khi mô quá mỏng manh không thể chịu được sức nặng của cơ thể. Bệnh nhân cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng, tổn thương thần kinh và tàn tật vĩnh viễn.

Giáo sư Tim Briggs, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và giám đốc quốc gia về cải thiện lâm sàng và phục hồi theo yêu cầu của NHS, cho biết phẫu thuật kéo dài chân "không phải là giải pháp nhanh chóng".

"Bệnh nhân phải trải qua nhiều tháng điều trị, có thể rất đau đớn, có khả năng bị nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, hình thành cục máu đông và thậm chí là tàn tật vĩnh viễn", ông cho biết.

