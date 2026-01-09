HLV U23 Kyrgyzstan nói gì trước trận "sống còn" với U23 Việt Nam?

Lần đầu tiên góp mặt ở VCK U23 châu Á, U23 Kyrgyzstan gặp nhiều khó khăn khi rơi vào bảng đấu khó. Đội bóng vùng Trung Á thua 0-1 trước chủ nhà Ả Rập Saudi trong ngày ra quân giải đấu và buộc phải thắng ở lượt đấu thứ 2 của bảng A mới mong có cơ hội đi tiếp.

Kyrgyzstan không phải là "tân binh" dễ bị ức hiếp tại VCK U23 châu Á

Trước trận đấu mang tính "sống còn" với U23 Việt Nam, đoàn quân HLV Edmar Lacerda còn gặp bất lợi vì thiếu vắng tiền vệ Sharshenbekov - "trái tim" nơi tuyến giữa U23 Kyrgyzstan đã dính thẻ đỏ trong trận thua U23 Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan rất quyết tâm đạt kết quả tốt nhất trong cuộc so tài với thầy trò ông Kimm Sang-sik. HLV Edmar Lacerda nhấn mạnh: "Trận thua trước Ả Rập Saudi khiến chúng tôi hiểu rõ tình thế của mình. Vì vậy, toàn đội cần nhanh chóng quên đi hoàn cảnh hiện tại để tập trung cao nhất cho trận đấu với U23 Việt Nam. Chỉ có thắng đối thủ này, chúng tôi mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp ở Giải U23 châu Á 2026".

Tiền vệ Sharshenbekov - "trái tim" nơi tuyến giữa U23 Kyrgyzstan dính thẻ đỏ

U23 Kyrgyzstan được xem là "ẩn số" của bảng A. Dù sớm phải thi đấu với 10 người nhưng thầy trò ông Edmar chơi không tệ trước đội chủ nhà, chỉ chịu thua 0-1 vì bàn thủng lưới phút 84 của trận ra quân VCK U23 châu Á 2026.

Đội bóng Trung Á không có nhiều nhân tố nổi bật trong đội hình song là tập thể thi đấu đoàn kết, có lối chơi rất khó chịu với hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Các tài năng Kyrgyzstan giàu thể lực, sẵn sàng va chạm để phòng ngự từ xa và phản công nhanh với những miếng đánh biên sắc bén.

U23 Việt Nam từng thua U23 Kyrgyzstan với tỉ số 0-1 ở lần chạm trán nhau cách đây 3 năm (tháng 3-2023). Nhưng ở thời điểm hiện tại, áp lực phải thắng khiến đội bóng Trung Á phải đẩy cao đội hình tấn công và điều này có thể bộc lộ sơ hở khâu phòng ngự, giúp U23 Việt Nam khai thác để phản công nhanh.

