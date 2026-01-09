'Quái vật thể hình' Mỹ sau 20 năm tập gym

Ở tuổi 38, Sadik Hadzovic (Mỹ) - người được mệnh danh "quái vật thể hình" - khiến hàng triệu người theo dõi phải trầm trồ khi vẫn duy trì thân hình cơ bắp cuồn cuộn đáng mơ ước. Đến nay, Hadzovic đã có trên 20 năm tập luyện tập và hơn một thập kỷ là vận động viên chuyên nghiệp.
Ngôi sao sinh năm 1987 từng gây chú ý khi giành Á quân trong cuộc thi thể hình Mr. Olympia 2014 và 2015. Thời điểm đó, Hadzovic còn được nhắc đến với danh xưng "nam thần làng gym" khi sở hữu gương mặt điển trai, góc cạnh và thân hình như "tượng tạc", không thua kém các tài tử điện ảnh.
Sau 10 năm, Hadzovic vẫn kiên trì theo đuổi con đường thể hình thay vì gia nhập làng giải trí. Sinh ra ở Bosna và Hercegovina, một quốc gia Đông Nam Âu trên bán đảo Balkan, Hadzovic sau đó theo gia đình chuyển tới Mỹ. Anh có tuổi thơ không mấy êm đềm nhưng luôn được cha mẹ dạy phải nỗ lực.
Cho đến năm 15 tuổi, Hadzovic vẫn là một thiếu niên có thân hình gầy gò, nhỏ bé. Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, anh chia sẻ rằng được truyền cảm hứng từ hình tượng các siêu anh hùng và đã tập luyện từ tuổi thiếu niên để có được thân hình giống họ. "Tôi luôn hình dung mình sẽ có một thân hình vạm vỡ giống như siêu anh hùng, và một ngày nọ, khi soi gương, tôi đã tự nhủ: 'Đã đến lúc rồi'", anh kể về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
Hành trình tập luyện của "quái vật làng gym" không dễ dàng. Những năm đầu, anh lao vào tập luyện nhưng không nhận được kết quả như ý. Đến lúc ấy, anh mới nhận ra chỉ tập là không đủ mà còn phải có một chế độ dinh dưỡng khoa học. "Quả ngọt" của sự kiên trì đến khi anh xây dựng được khối cơ bắp đồ sộ.
Năm 24 tuổi, Hadzovic tham gia cuộc thi thể hình đầu tiên và nằm trong top 3. Một năm sau, anh tham gia NPC Metropolitan Championships và bước lên ngôi cao nhất. Nam thần làng gym tham gia liên tiếp 3 cuộc thi nữa và giành thắng lợi vẻ vang. Tuy nhiên, tại Mr. Olympia, anh dường như thiếu chút vận may khi hai năm liên tiếp chỉ về nhì.
Hiện tại, Hadzovic có cuộc sống hạnh phúc với vợ cùng hai cậu con trai. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Ở tuổi U40, anh tập trung hơn cho công việc huấn luyện viên cá nhân và kinh doanh thực phẩm lành mạnh. Với 3,9 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân, "quái vật thể hình" còn trở thành gương mặt quảng cáo, người mẫu cho nhiều thương hiệu lớn trong ngành.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn