Tìm lời giải bài toán “mùa vụ” cho du lịch Nghệ An

Vùng đất giầu tiềm năng du lịch

Thông tin từ Sở VHTTDL Nghệ An cho thấy, Nghệ An được ví như “Việt Nam thu nhỏ” có tài nguyên du lịch thiên nhiên đa dạng, phong phú như: bãi biển Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hiền...; nhiều hang động, thác nước như: Hang Bua, Thẩm Ồm, Thẩm Chàng (Quỳ Châu), thác Khe Kèm (Con Cuông), thác Sao Va, thác Bảy tầng (Quế Phong), đỉnh Puxailaileng, cổng trời Mường Lống (Kỳ Sơn), đảo chè Thanh Chương...

Nghệ An có khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO chính thức công nhận vào năm 2007. Vườn Quốc gia Pù Mát đang là điểm đến của du khách ưa thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hoá bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Du khách và DN du lịch Hà Nội tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên. Ảnh: Hoài Nam

Nghệ An còn là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, giầu truyền thống đấu tranh cách mạng với trên 2.000 di tích lịch sử danh thắng, trong đó có 147 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Đặc biệt, có 4 di tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, Khu lưu niệm Phan Bội Châu, Di tích cột mốc Km số 0 đường Hồ Chí Minh, Di tích Đình Hoành Sơn). Bên cạnh đó, Nghệ An có 29 lễ hội truyền thống, trong đó có 7 lễ hội được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, đặc biệt năm 2014 UNESCO công nhận dân ca Ví Giặm là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch địa phương, thời gian qua Nghệ An đã tổ chức nhiều tour du lịch như: Chương trình du lịch khám phá du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, Vườn quốc gia Pù Mát... Nên năm 2024, tỉnh Nghệ An đã đón hơn 9,4 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, đã đón 4,8 triệu lượt khách du lịch. “Du lịch Nghệ An đang là một trong những điểm đến yêu thích của du khách nội địa trên bản đồ du lịch Việt Nam" - bà Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Nhiều thách thức

Phản ánh những khó khăn trong qua trình xây dựng tour mới để hút khách đến với Nghệ An, tại hội nghị các đại biểu có chung nhận xét, một số điểm du lịch còn thiếu chuyên nghiệp, thiếu cơ sở lưu trú cao cấp, hoạt động trải nghiệm chưa phong phú. Hầu hết sản phẩm du lịch mang tính “mùa vụ” đã tạo ra sự thiếu ổn định trong việc xây dựng các sản phẩm mới.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Nghệ An lắng nghe những đề xuất kiến nghị phát triển du lịch từ DN Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Để khắc phục tình trạng này du lịch Nghệ An nên chung tay cùng DN trong việc xây dựng tour mới mang tính đặc trưng. Nhưng để làm được điều này đòi hỏi du lịch Nghệ An xây dựng cơ chế đặc thù như miễn giảm thuế, giảm giá vé tham quan, qua đó tạo thuận lợi cho DN xây dựng tour.

Dưới góc độ DN du lịch, Chủ tịch CLB du lịch Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng “hiến kế”, hiện sản phẩm du lịch Nghệ An đang đón khách theo kiểu “thời vụ”, chủ yếu tập trung vào du lịch hè. Để tránh tình trạng này thời gian tới du lịch Nghệ An nên xây dựng sản phẩm du lịch theo từng chuyên đề; tổ chức thêm 1 số hoạt động qua đó tạo cơ hội cho DN kéo dài thời gian lưu trú cho du khách. “Nghệ An là quê hương Bác Hồ, vậy nên xây dựng tour chuyên đề lịch sử về thăm “địa chỉ đỏ” quê Bác. Nhưng để xây dựng tour chuyên đề này bên cạnh việc nâng cấp cơ sở vật chất đòi hỏi du lịch Nghệ An đẩy mạnh hoạt động quảng bá điểm đến” - ông Hùng kiến nghị.

Khách du lịch tham quan điểm vui chơi giải trí VinWonders Cửa Hội (Nghệ An). Ảnh: Hoài Nam

Đồng tình với ý kiến này, Giám đốc Công ty CP Du lịch MTV Đoàn Thanh Tùng để xuất, để hút khách vào mùa thấp điểm ngành du lịch Nghệ An nên phát triển du lịch hội nghị, hội thảo (Du lịch MICE). Nhưng để khai thác được loại hình du lịch này, Nghệ An nên có chính sách hỗ trợ DN tổ chức du lịch MICE tới Nghệ An trong mùa thấp điểm. Tương tự Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourrit Lê Thu Hòa cho rằng, du lịch Nghệ An nên đẩy mạnh kết nối với các đơn vị trong việc quảng bá điểm đến.

“Tỉnh Nghệ An có thể kết nối với ngành đường sắt tuyên truyền du lịch Nghệ An tới hành khách. Đây là mô hình mà du lịch Hà Nội đã phối hợp thành công với đường sắt xây dựng tour du lịch Ninh Bình. Nghệ An nên học tập áp dụng vào thực tế” - bà Lê Thu Hòa chia sẻ kinh nghiệm.

Để truyền tải hình ảnh điểm đến du lịch Nghệ An tới du khách và DN, Tổng giám đốc Cty TNHH tư vấn Set Up và Quản lý Khách sạn Viet Orient Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Nghệ An nên xây dựng bản đồ du lịch số giới thiệu những nét độc đáo về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử... “Việc xây dựng bản đồ số không chỉ quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, mà còn tạo điều kiện cho DN xây dựng tour du lịch cho địa phương”- ông Quảng chia sẻ.

DN du lịch Hà Nội khảo sát tại Do Luong Legend Camping & Reort (Nghệ An). Ảnh: Hoài Nam

Trước những kiến nghị của DN, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cam kết, du lịch Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện để DN khai thác thị trường Nghệ An. “Thời gian tới du lịch Nghệ An mong muốn ngành du lịch Hà Nội và các DN lữ hành xây dựng tour kết nối các điểm đến của tỉnh Nghệ An vào chương trình chung, qua đó khắc phục tình trạng du lịch “mùa vụ”- bà Hạnh mong muốn.

Trước những đề xuất của du lịch Nghệ An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu khẳng định, thời gian tới du lịch Hà Nội và Nghệ An sẽ đẩy mạnh kết nối, liên kết trong việc xây dựng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng tạo ra được các sản phẩm mới, độc đáo và hấp dẫn du khách. Đồng thời 2 địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công ty lữ hành, điểm đến địa phương liên kết xây dựng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách. “Thời gian tới Nghệ An cần đẩy mạnh tham gia Chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn TP Hà Nội trong đó quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch khởi hành từ TP Hà Nội tới Nghệ An và ngược lại. Từ đó, thúc đẩy lượng khách 2 chiều” - ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

