Nghệ An: Bay đại kỳ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại Kỳ Tổ quốc bay trên Quảng trường Hồ Chí Minh (nguồn Internet)

Ngày 15/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 4197/UBND-VX về việc tổ chức Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo công văn này, UBND tỉnh Nghệ An cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư – Xuất nhập khẩu – Thương mại - Dịch vụ SG Chiến Thắng và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc 2025m² chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) vào sáng 19/5/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; có phương án mời và huy động lực lượng từ các Sở, ngành, đơn vị, các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia sự kiện đảm bảo phù hợp với tính chất sự kiện.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại sự kiện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động khinh khí cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xuất nhập khẩu – Thương mại - Dịch vụ SG Chiến Thắng theo đúng nội dung đã được cấp phép.

Các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong quá trình tổ chức sự kiện; cử lãnh đạo tham dự và bố trí lực lượng tham gia Lễ chào cờ.

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xuất nhập khẩu – Thương mại - Dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức sự kiện đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh, nguồn vốn tổ chức Lễ chào cờ và bay Đại Kỳ Tổ quốc dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ bằng hình thức xã hội hóa. Đây là Đại Kỳ Tổ quốc lớn nhất từ trước đến nay xuất hiện trên bầu trời Nghệ An.

