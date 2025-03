Tìm bị hại trong vụ lừa bán đất dự án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật

Ngày 11/3, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Nguyễn Thúy Hà (53 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) thực hiện. Hà dù không có đất thuộc diện giải tỏa đền bù nhưng “nhìn trộm” thông tin từ dự án, sau đó bịa đặt bán lô đất trên để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.