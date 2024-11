Giám đốc công ty đo đạc bản đồ lừa bán đất “ma” để chiếm đoạt tiền tỷ

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về việc Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979; thường trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Đo đạc bản đồ Đại An) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch bất động sản.

Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.567m2 (thửa đất 413) tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, do ông T.V.C đứng tên chủ sở hữu.

Bị can Trần Thị Minh Kiểm bị bắt tạm giam.

Trước khi qua đời vào năm 2005, ông T.V.C đã tách 2 thửa đất trên thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất nhưng vẫn còn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để lại cho vợ là bà N.T.V và con là chị T.H.T quản lý.

Trần Thị Minh Kiểm đã đưa ra thông tin gian dối với bà N.T.V là thửa đất số 195 còn lại 4m2 nằm bên thửa đất số 196 do ông T.V.T (chồng cũ của Kiểm) đứng tên chủ sở hữu và yêu cầu bà N.T.V ủy quyền để khi Kiểm bán thửa đất số 196 sẽ bán luôn 4m2 của thửa đất số 195.

Ngày 17/10/2017, bà N.T.V và chị T.H.T đến Văn phòng công chứng trên đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn để ký Hợp đồng ủy quyền. Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung nên bà N.T.V và chị T.H.T đã ký ủy quyền toàn bộ phần còn lại của thửa đất số 195 (diện tích 247,2m2) và thửa đất 413 (diện tích 52m2) cho Trần Thị Minh Kiểm; đây là thông tin gian dối, trên thực tế, phần diện tích đất trong Hợp đồng ủy quyền không có thật.

Có Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng ủy quyền, Kiểm tìm gặp bà B.T.T.H (ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) để thế chấp Giấy CNQSDĐ và Hợp đồng ủy quyền vay số tiền 1 tỷ đồng. Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, Kiểm đưa bà B.T.T.H đến địa chỉ thửa đất 196 và cho bà B.T.T.H biết đó là thửa đất 195; đồng thời, Kiểm thuê vẽ bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa đất 195 “chồng” lên vị trí của thửa đất 196.

Sau đó, Kiểm ký tên Giám đốc và đóng dấu Công ty TNHH MTV TMDV Đo đạc bản đồ Đại An trên bản vẽ và khẳng định rằng đây chính là thửa đất 195. Ngày 20/3/2019, Kiểm và bà B.T.T.H đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2 m2 - thửa đất số 195 với số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Khi bà B.T.T.H đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn để làm thủ tục sang tên quyền sở hữu thì phát hiện đã mua thửa đất không có thật, nên bà đã viết đơn tố cáo Trần Thị Minh Kiểm gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo về phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Thị Minh Kiểm, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch mua bán nói chung và mua bán bất động sản nói riêng. Đồng thời, đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Minh Kiểm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp đồng chí Nguyễn Trung Dũng - điều tra viên, số điện thoại 090.8607878 để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân