TikToker “Tuấn ve” bị bắt

Ngày 13-2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa triệt phá đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, theo đó bắt giữ Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "Ve", một TikToker khá có tiếng).

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Lê Anh Tuấn, tức Tuấn "ve". Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập lậu xe mô tô gồm: Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "Ve", SN 1981, nơi ở ngõ 45, phố Cự Lộc; tổ 7B, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Đoàn Thế Hải (SN 1992, nơi ở số 18, Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội).

Ngày 6-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Lê Anh Tuấn là đối tượng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tài khoản Tiktok "Tuấn ve 1981" hiện có 234.000 người theo dõi.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng, điều tra.

