Bắt 03 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 04/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác Công an xã Bạch Hà chủ trì, phối hợp Công an xã Văn Kiều phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Hảo (sinh năm 1994) và Lê Xuân Thìn (sinh năm 1993), đều trú tại xóm Trù Sơn 4, xã Bạch Hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 06 viên ma túy tổng hợp.

03 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Đấu tranh, mở rộng vụ án, Công an xã Bạch Hà làm rõ và tiến hành bắt khẩn cấp Chu Quang Hiếu (sinh năm 2001), trú tại xóm 6 Đại Sơn, xã Bạch Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ gồm 10 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Công an xã Bạch Hà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn