Bắt giữ nam thanh niên cầm dao đột nhập phòng phụ nữ lúc nửa đêm

Ngày 6-3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Quốc Thuận (SN 1995; trú phường Phong Phú, TP Huế) về hành vi “Cướp tài sản”.

Tống đạt quyết định bắt giữ Lương Quốc Thuận

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 1-3, Công an Phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị V.T.N.P. (SN 1999; trú phường Hòa Cường) về việc bị một đối tượng đột nhập vào phòng trọ, dùng dao đe dọa và chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 28-2, khi chị P. đang ngủ tại phòng trọ tầng 2 thì bất ngờ thấy điện trong phòng bật sáng.

Lúc này, chị P. phát hiện Thuận đang ở trong nhà mình. Thấy đối tượng cầm dao, chị P. không dám tri hô. Lúc này, đối tượng nhanh chóng lấy đi 1 laptop, 1 ĐTDĐ và 1 ví tiền chứa hơn 3,3 triệu đồng rồi tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã chỉ đạo nhiều tổ công tác, bắt nóng đối tượng gây án ngay trong đêm.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận khoảng 22 giờ 50 phút ngày 28-2, đối tượng điều khiển xe mô tô vừa trộm cắp trước đó tại phường Thanh Khê, tiếp tục chạy lòng vòng qua các khu dân cư trên địa bàn để tìm sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi đến khu nhà trọ tại đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện phòng trọ của chị P. không khóa cửa, Thuận lẻn vào bật điện. Bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao Thái Lan mang theo để khống chế nạn nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh mở rộng, Thuận còn khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô Honda Air Blade tại đường Đỗ Quang, phường Thanh Khê trước khi gây ra vụ cướp nêu trên.

Tang vật thu giữ gồm 1 laptop, 1 ĐTDĐ, 1 iPhone 14; hơn 3,3 triệu đồng; 1 xe mô tô, cùng một số giấy tờ, vật dụng cá nhân của đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của đối tượng.

