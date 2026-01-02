TikToker Huỳnh Cao Cường trục lợi từ việc cứu người bên Campuchia

Huỳnh Cao Cường làm việc với điều tra viên - Ảnh: Công an TP.HCM

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá chuyên án "cưỡng đoạt tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép".

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 bị can với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "mua bán người"; "tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép"; "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

"Hiệp sĩ" từ chối cứu người nếu... không có tiền

Trong đó Nguyễn Thanh Hải (thường gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) bị khởi tố về các tội "cưỡng đoạt tài sản", "tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cơ quan điều tra, ông Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".

Thực tế khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu "giải cứu" tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân.

Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Theo lời khai của những người liên quan, tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và đồng phạm chia nhau hưởng lợi bất chính.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Hải (thứ tư từ phải qua) và các đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM

TikToker kiếm tiền trên sự tuyệt vọng của nạn nhân "việc nhẹ lương cao"

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O'Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Thông qua đường ngoại giao, những người trên đã được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Lực lượng chức năng đồng thời tiếp nhận, thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động để trích xuất, phục hồi dữ liệu điện tử.

Kết quả điều tra xác định các nghi phạm đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", môi giới trá hình.

Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, chúng bán người cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để "chuộc người", qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Ngay trong thời gian giải cứu các nạn nhân và làm rõ từng "mắt xích" trong đường dây, Công an TP tiếp tục nhận trình báo của người thân một nạn nhân được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia.

Để cứu người thân, gia đình người này đã chuyển khoản số tiền lớn theo yêu cầu "chuộc người". Tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc truy xét.

Ngày 21-10-2025, lực lượng chức năng đã mời nhóm người liên quan về làm việc. Quá trình điều tra làm rõ, xác định Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép.

Quá trình làm rõ mắt xích Trần Văn Chương, Ban chuyên án tiếp tục phát hiện thêm kẻ núp bóng danh nghĩa "hiệp sĩ" để trục lợi là Huỳnh Cao Cường.

Cường lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số", Cường thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở, nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo.

Một số nghi can môi giới người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" - Ảnh: Công an TP.HCM

Thực chất các cuộc giải cứu của Cường không xuất phát từ tinh thần "nghĩa hiệp", mà là một kế hoạch kinh doanh trên sự tuyệt vọng của nạn nhân.

Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia.

Theo tài liệu điều tra, nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 - 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 - 400 triệu đồng.

Số tiền chênh lệch này được Cường đút túi cá nhân. Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo các đàn em thuê ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để đón người theo các đường mòn, lối mở (đường tiểu ngạch).

Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Cường là Quán ăn Cường 79 (TP.HCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã đưa đủ tiền.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ "giải cứu" với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, trong đó có các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng "giải cứu" để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người dân.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn. Đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn