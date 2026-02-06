Ảnh cưới cực thơ của MC Huyền Trang Mù Tạt và tiền vệ Phạm Đức Huy

MC Huyền Trang (Mù Tạt) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng chồng sắp cưới - tiền vệ Phạm Đức Huy, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam từng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong kì tích lịch sử tại Thường Châu. Khung hình hậu trường chụp ảnh cưới nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ visual nổi bật của cặp đôi.

Trong bộ ảnh, MC Huyền Trang diện áo dài trắng tinh khôi, kiểu dáng truyền thống nhưng được xử lý tinh tế, tôn lên vẻ dịu dàng, nền nã. Kiểu tóc tết mềm mại, lớp trang điểm trong veo càng làm nổi bật thần thái nữ tính, đúng chuẩn "nàng thơ". Bên cạnh đó, ông xã cô - tuyển thủ Đức Huy xuất hiện trong áo dài đồng điệu, giản dị nhưng vững chãi, tạo nên tổng thể hài hòa và rất tình.

Điểm khiến dân mạng đặc biệt yêu thích chính là cách hai nhân vật chính tương tác với nhau. Không cần tạo dáng quá nhiều, chỉ là những khoảnh khắc tự nhiên: Ánh nhìn nghiêng, cái tựa vai nhẹ, hay vòng tay đặt phía sau lưng đủ gần để thấy sự che chở. Tất cả tạo nên cảm giác thân quen, bình yên, đúng tinh thần của một cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự đồng hành như những người bạn rồi tiến tới tình yêu.

Bối cảnh sông nước, thuyền gỗ và những cành hoa thiên điểu sắc cam nổi bật trên nền trắng càng khiến bộ ảnh mang hơi thở rất Việt Nam, vừa mộc mạc vừa lãng mạn. Nhiều netizen nhận xét, xem ảnh cưới của Huyền Trang Mù Tạt không có cảm giác "choáng ngợp", nhưng càng nhìn càng thấy thấm, thấy dễ chịu và rất thật.

Giữa hàng loạt bộ ảnh cưới được đầu tư hoành tráng, loạt ảnh cưới của Phạm Đức Huy và Huyền Trang Mù Tạt ghi điểm nhờ sự giản dị và chất thơ rất riêng.

Cặp đôi sẽ làm đám cưới trong năm 2026. (Ảnh: FBNV).

Sau màn cần hôn ở Hàn Quốc lãng mạn như phim, việc cả hai cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới, chụp ảnh cưới rộn ràng càng khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú. Loạt ảnh mang tone màu nhẹ nhàng, sang trọng, không phô trương nhưng vẫn toát lên sự ấm áp và trọn vẹn.

Ngay dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, ngày càng mặn mà của nữ MC cũng như sự "xứng đôi vừa lứa" với chồng - chàng tuyển thủ từng góp mặt trong một trong những thời khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn