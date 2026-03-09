Đỗ Hoàng Hên đua Vua phá lưới V.League, sáng cửa lên ĐT Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp vào lưới CAHN - Ảnh: Minh Tuấn

Đỗ Hoàng Hên đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước Công an Hà Nội. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô giữ vững vị trí thứ tư với 4 điểm ít hơn đội đứng thứ ba là Ninh Bình. Cuộc đua hướng tới top 3 chung cuộc của CLB Hà Nội vẫn còn ở trước mắt.

Hoàng Hên cho thấy anh là bản hợp đồng giá trị của CLB Hà Nội. Cho đến thời điểm này của mùa giải, tiền đạo nhập tịch đã ghi 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đại diện thủ đô tính đến lúc này. Đồng thời, Hoàng Hên cũng lọt vào top 5 chân sút hàng đầu V.League.

Phía trên Hoàng Hên hiện chỉ còn Alan Grafite (13 bàn), Joel Tagueu (9 bàn), Lucao (8 bàn). Nếu giữ nguyên phong độ như hiện tại, Hoàng Hên đủ khả năng đua danh hiệu Vua phá lưới V.League. Cầu thủ này cũng đang được HLV Kim Sang Sik quan tâm trong đợt tập trung tháng 3 tới đây, khi ĐT Việt Nam gặp Bangladesh và Malaysia.

Về phần mình, Hoàng Hên chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi cùng Hà Nội có được chiến thắng. Đây là trận derby thủ đô đầu tiên tại V.League đối với cá nhân tôi. Tôi có được cú đúp bàn thắng và quan trọng là Hà Nội giành 3 điểm. Sau khi thua Thể Công Viettel ở vòng trước, toàn đội đã nói với nhau rằng phải thắng được CLB Công an Hà Nội. Chúng tôi đã làm được.

Tôi biết CLB Công an Hà Nội sở hữu ba tuyến đẳng cấp, đây không phải là trận đấu dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức và có được điều mình cần. Hà Nội xứng đáng là đội mạnh nhất Việt Nam. Tôi đến đây cũng là góp phần củng cố vị thế ấy cho đội. Tôi đã cố gắng và thích nghi nhanh với tập thể này. Chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa”.

