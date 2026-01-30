Thu tiền vệ sinh 8.000 đồng/học sinh/tháng, phụ huynh băn khoăn

Giáo viên chủ nhiệm thông báo trong nhóm Zalo của lớp về tiền vệ sinh và số tài khoản - Ảnh chụp màn hình

Ngày 29-1, ông Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết đã yêu cầu giáo viên giải thích rõ với phụ huynh về khoản thu tiền thuê dọn vệ sinh 60.000 đồng/học sinh trong học kỳ 2 để tránh hiểu nhầm.

Trước đó, phụ huynh phản ánh việc nhà trường thu tiền vệ sinh lớp học và sân trường với mức 60.000 đồng/học sinh trong học kỳ 2 năm học 2025 - 2026.

Theo phản ánh, ngày 16-1, trong nhóm Zalo của một lớp 5, giáo viên chủ nhiệm thông báo mức thu 60.000 đồng/học sinh, trong khi trước đó từng thông báo là 40.000 đồng, sau đó giải thích do "triển khai nhầm".

Việc thay đổi thông tin khiến phụ huynh băn khoăn, cho rằng khoản thu chưa đúng quy định, đồng thời đặt câu hỏi vì sao tiền lại được yêu cầu chuyển vào tài khoản của nhà trường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết việc này xuất phát từ việc giáo viên chủ nhiệm triển khai thông tin chưa rõ ràng, dẫn đến phụ huynh hiểu chưa đúng bản chất khoản thu.

Theo ông Dũng, tổng số tiền 60.000 đồng/học sinh gồm 2 phần. Trong đó, 40.000 đồng dùng để thuê dọn vệ sinh sân trường và nhà vệ sinh học sinh tại cả điểm trường chính và điểm trường lẻ, thực hiện trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5-2026. Phần còn lại 20.000 đồng là chi phí thuê bảo vệ tại điểm trường lẻ buôn Pon, thực hiện từ tháng 1 đến tháng 8-2026.

"Điểm trường chính được chi trả tiền bảo vệ bằng ngân sách nhà nước, riêng điểm trường lẻ phải thuê bảo vệ nên mới phát sinh khoản thu này", ông Dũng nói.

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Theo vị hiệu trưởng, căn cứ nghị quyết 24 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, mức thu tối đa đối với bậc tiểu học để thuê vệ sinh sân trường và nhà vệ sinh học sinh là 25.000 đồng/học sinh/tháng cho một lao động. Tuy nhiên, thực tế tại trường chỉ thu 40.000 đồng cho 5 tháng, bình quân chưa đến 8.000 đồng/học sinh/tháng.

Về việc thu tiền qua tài khoản, ông Dũng cho biết đây là thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Nhà trường đã mở tài khoản riêng, áp dụng hình thức này trong khoảng 2 - 3 năm và lưu trữ đầy đủ chứng từ để bảo đảm minh bạch.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Cư Bao cho biết sẽ kiểm tra, xác minh thông tin phụ huynh phản ánh; nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Đồng thời, địa phương đã quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về thu các khoản ngoài ngân sách, bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch, không gây bức xúc cho phụ huynh.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cũng yêu cầu các trường không được quy định mức thu bình quân, không ấn định mức tối thiểu, không gắn việc đóng góp với quyền lợi học sinh; mọi khoản vận động tài trợ phải đúng quy định, công khai và vì quyền lợi học tập, sinh hoạt của học sinh.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn