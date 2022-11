Tiền vệ Phan Văn Đức đầu quân cho CLB Công An Hà Nội dự V-League 2023

Phan Văn Đức (số 20) rời Sông Lam Nghệ An đầu quân cho CLB Công An Hà Nội ở V-League 2023 - Ảnh: MINH ĐỨC

Trước đó, CLB Công An Nhân Dân đã giành ngôi vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2022 và chính thức thăng hạng lên chơi ở V-League 2023. Sau 20 năm, bóng đá công an mới trở lại bản đồ của giải vô địch quốc gia.

Thực hiện "Đề án phát triển CLB Công An Nhân Dân theo hướng chuyên nghiệp", Đại tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - đã chỉ đạo chuyển giao CLB Công An Nhân Dân về Công an TP Hà Nội quản lý và đổi tên thành CLB Công An Hà Nội.

Tại V-League 2023, CLB Công An Hà Nội tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên) và sử dụng sân vận động Hàng Đẫy làm sân nhà.

Tối 28-11, fanpage của Công an TP Hà Nội cho biết hàng loạt danh thủ đã đầu quân về CLB Công An Hà Nội ở mùa giải 2023.

Đáng chú ý nhất trong danh sách này chính là tiền vệ Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) cũng sẽ có mặt trong đội hình đội bóng công an ở mùa giải 2023.

Hiện Phan Văn Đức đang có mặt tại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Phan Văn Đức chia sẻ sau khi đầu quân cho CLB Công An Hà Nội: "Tôi đến đây với mục tiêu giành thứ hạng cao. Tôi gia nhập CLB Công An Hà Nội để giành chiến thắng và sẽ cùng đồng đội chinh phục điều đó. Tôi hy vọng V-League 2023 sẽ có nhiều thuận lợi và chúng tôi sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ".

Ngoài tiền vệ tài hoa Phan Văn Đức, CLB Công An Hà Nội cũng đã chiêu mộ thành công các cầu thủ: tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Topenland Bình Định), Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM)...

Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, HLV trưởng Thạch Bảo Khanh đã nói lời chia tay với đội bóng công an.

Hiện HLV Lê Huỳnh Đức đang là ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng CLB Công An Hà Nội. Thông tin từ đội bóng Công An Hà Nội cho biết CLB sẽ sớm công bố danh tính tân HLV trưởng.

Ngoài ra, nhiều thông tin cho biết hậu vệ Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội) cũng có thể sẽ đầu quân cho CLB Công An Hà Nội ở mùa giải 2023 theo một hợp đồng cho mượn của đội bóng Hà Nội với CLB Công An Hà Nội. Dù vậy chưa bên nào xác nhận thông tin chính thức về việc này.

Tác giả: KHƯƠNG XUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ