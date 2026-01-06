Tiến độ các dự án Giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An ra sao?

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch GPMB dự án và thống nhất giao cấp xã làm chủ đầu tư, quy trình thực hiện tái định cư. 18/18 phường, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo GPMB dự án; thành lập Hội đồng GPMB dự án.

Hiện nay Ban QLDA Đường sắt đang chấm thầu lựa chọn Tư vấn hỗ trợ chuẩn bị Dự án, sau đó Ban Quản lý dự án Đường sắt sẽ triển khai lập nhiệm vụ và dự toán, lập hồ sơ mời thầu để lựa chọn Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và triển khai các công việc tiếp theo.

Đến nay, Dự án vẫn chưa xác định được hướng tuyến chính thức, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc cắm cọc GPMB nên các địa phương chưa thể tiến hành kiểm đếm tài sản và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các địa phương mới chỉ đang tập trung vào việc triển khai các thủ tục liên quan đến việc xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác GPMB cho dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phường, xã thống nhất, cam kết đến 30/6/2026 sẽ hoàn thành xong hạ tầng 41 khu tái định cư.

Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí để các địa phương triển khai. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương tập trung bám sát địa phương để hỗ trợ về công tác quy hoạch, chuyển đổi đất, di dời hạ tầng điện.

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh

Dự án Kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh với quy mô đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 m và xây dựng các đường lăn chờ; có tổng mức đầu tư 545,055 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); dự kiến hoàn thành dự án trong tháng 6/2026.

Hiện nay, ACV đã thi công ép cọc nhồi đất và xử lý nền đất yếu phần 7,54 ha đất trống trong bờ rào cảng hàng không (70% khối lượng cần ép cọc); đã tổ chức cắm cọc theo hồ sơ thiết kế dự án và bàn giao cho xã Nghi Lộc, phường Vinh Hưng, Vinh Phú ngày 22/12/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát và thực hiện cắm mốc đối với diện tích liên quan đến đất quốc phòng và địa phương. Giao các địa phương hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/4/2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ có quy mô đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh; các cầu trên tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh; các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 6 làn xe hoàn chỉnh; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong phạm vi 6 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 23.940,34 tỷ đồng. Dự kiến dự án thực hiện trong giai đoạn năm 2025 - 2029.

Dự án được phân chia 10 dự án thành phần như sau: Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dự án thành phần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng.

Phối cảnh dự án Đường bộ cao tốc Vinh -Thanh Thủy.

Về tiến độ thực hiện, Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Sở Xây dựng Nghệ An đang triển khai các bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời đang thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn điều tra đánh giá hiện trạng rừng để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến khởi công dự án trước ngày 30/4/2026.

Đối với 9 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiện Đảng uỷ, UBND các xã có dự án đi qua đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB và Hội đồng GPMB dự án; dự kiến, phê duyệt xong trước ngày 3/2/2026; công tác trích lục, trích đo xong trước ngày 7/3/2026; dự kiến bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp, đất rừng xong trước ngày 30/4/2026…

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chia sẻ với khó khăn của các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các địa phương trong việc hoàn thành công tác GPMB. Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm của quốc gia, vì vậy các cấp, các ngành phải tập trung dồn sức, dồn lực để triển khai thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án vào dịp 30/4/2026. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện công tác GPMB là rất quan trọng, vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này sẽ phân công các Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB dự án tại các địa phương. Đồng thời yêu cầu các ngành và địa phương hoàn thành công tác GPMB đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/4/2026; hoàn thành kiểm đếm và áp giá chi trả tiền bồi thường GPMB đối với đất ở trước ngày 30/4/2026.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn khởi công vào tháng 3/2025, Bộ Xây dựng đã cho phép gia hạn tiến độ đến tháng 10/2026.

Đối với công tác bồi thường GPMB các hộ dân, đến nay địa phương đã tổ chức bàn giao mặt bằng được 9,59/10,69Km, đạt 89,7% (tuy nhiên vẫn còn vướng hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung hạ thế, đường nước, cáp của VNPT…); Còn lại 1,1 km/10,69 km, chiếm 10,3%.

Hiện nay khối lượng còn lại phải GPMB đang còn nhiều (138 hộ dân), trong đó có một số hộ dân chưa thống nhất với phương án GPMB thì cần phải tuyên truyền, vận động (theo yêu cầu tiến độ là phải hoàn thành trước ngày 15/1/2026).

Đây là trục đường có ý nghĩa quan trọng, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã phải hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/1/2026. Ban Quản lý dự án 85 bố trí kịp thời nguồn vốn để thực hiện công tác GPMB; cố gắng hoàn thành cơ bản tuyến đường để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đối với dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các Sở, ngành phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

Tác giả: Thái Hoà

Nguồn tin: baodautu.vn