Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô

Your browser does not support the video tag.

Mãn nhãn màn trình diễn của tiêm kích Su-30MK2 trên bầu trời thủ đô - Video: NGUYỄN HIỀN

Khi tiếng máy bay của biên đội trực thăng bắt đầu vang trên bầu trời trung tâm Hà Nội, người dân thủ đô đều hướng mắt nhìn lên bầu trời.

Hơn 7h, 9 chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc vòng về trung tâm thành phố từ phía cầu Nhật Tân trong tiếng reo hò của bà con nhân dân.

Biên đội trực thăng trình diễn bay kéo cờ trên bầu trời thủ đô - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tiếp đó là sự xuất hiện của máy bay vận tải Casa, máy bay đa nhiệm Yak-130, máy bay huấn luyện L-39NG và tiêm kích Su-30MK2.

Biên đội Su-30MK2 - Ảnh: DANH KHANG

Khu vực xung quanh hồ Tây là nơi người dân theo dõi được toàn bộ bài bay. Ngay từ chiều 29-8, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực này chờ đón màn biểu diễn của các phi công không quân nhân dân Việt Nam.

Nghe tiếng xé gió, một em bé reo lên "su kìa, su kìa" và chỉ tay về phía nhóm tiêm kích. Tiếng hò reo vang dội hơn khi lần lượt từng tiêm kích Su-30 thả bẫy mồi nhiệt.

Ảnh: DANH KHANG

May mắn được chứng kiến toàn bộ màn biểu diễn ở khoảng cách gần, chị Đỗ Thị Kim Oanh (Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa hết hồi hộp.

"Đây là lần đầu tiên mình được xem màn biểu diễn của trực thăng, tiêm kích Su 30-MK2 và các loại máy bay khác. Bản thân mình cũng như những người xung quanh đều không kìm được cảm xúc mỗi lần máy bay xuất hiện.

Trực thăng kéo cờ mang đến cảm giác hào hùng, tự hào khi lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời thủ đô. Còn màn thả bẫy mồi nhiệt của tiêm kích Su-30MK2, cùng với xung quanh có những cánh chim bay lên khiến mình càng thêm yêu nền hòa bình, độc lập của dân tộc", chị Oanh xúc động.

Ảnh: CHÍ TUỆ

Còn với bạn Diệu Linh, tuy không thể đến các điểm xem diễu binh nhưng đã chọn dậy thật sớm để chờ đón màn trình diễn của các phi công trên bầu trời.

"Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là một người trẻ khi được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời trên bầu trời mình càng thêm biết ơn các thế hệ cha ông đi trước.

Bà mình từng kể ngày xưa nghe tiếng máy bay là ngay lập tức bồng bế nhau tìm hầm trú ẩn. Còn giờ đây chúng mình lại được háo hức nhìn lên bầu trời, chờ đợi vẻ đẹp của hòa bình, tự do", Diệu Linh chia sẻ.

Ảnh: DANH KHANG

Ảnh: MINH HIẾU

Biên đội 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 bay lượn qua trung tâm thủ đô - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tác giả: NGUYỄN HIỀN - DUY LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ