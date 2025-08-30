Thời gian:
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Sáng 30-8, thời tiết tại khu vực Quảng trường Ba Đình trời đã hửng nắng không còn mưa, khá thuận lợi cho buổi tổng duyệt.

Tác giả: Nam Trần - Hồng Quang - Quỳnh Trang - Chế Thân - Media

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

