Tác giả: Nam Trần - Hồng Quang - Quỳnh Trang - Chế Thân - Media
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
Sáng 30-8, thời tiết tại khu vực Quảng trường Ba Đình trời đã hửng nắng không còn mưa, khá thuận lợi cho buổi tổng duyệt.
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình
