Dàn nghệ sĩ tươi rói tại Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!

Từ sáng sớm 30/8, khắp các nẻo đường tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực Quảng trường Ba Đình đã rộn ràng, trang nghiêm trong không khí tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt diễn ra với quy mô tương đương lễ chính thức nên thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Từ khoảng 3-4 giờ sáng, dàn nghệ sĩ đình đám thuộc khối Văn hoá - Thể thao đổ bộ khiến không khí trước thềm tổng duyệt càng thêm sôi động. Hàng loạt gương mặt nổi tiếng có mặt, từ ca sĩ, diễn viên đến hoa hậu, á hậu như: MONO, Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu, Hưng Nguyễn, Tăng Duy Tân, Á hậu Châu Anh, diễn viên Bảo Hân, Hồng Diễm, Bảo Thanh, Lương Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh… Tất cả đều xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, giữ thần thái trang nghiêm, thân thiết chào người dân. Diễn viên Lâm Vỹ Dạ cho biết các nghệ sĩ đã thức xuyên đêm, chuẩn bị từ 12 giờ đêm để có diện mạo chỉn chu nhất khi xuất hiện trong sự kiện đặc biệt này.

Hoàng Thuỳ Linh - Lâm Vỹ Dạ và Trương Quỳnh Anh diện áo dài đỏ truyền thống, xuất hiện rạng rỡ

Hoàng Thuỳ Linh nhiệt tình tham gia các buổi tập luyện suốt những ngày qua

Đen Vâu đứng lặng lẽ ở 1 góc khác, không có quá nhiều tương tác với Hoàng Thuỳ Linh

Trang Pháp diện áo dài trắng, xuất hiện nghiêm túc trong hàng chờ tổng duyệt

Hoà Minzy diện áo dài đỏ rực

Ca sĩ Đức Phúc

Á hậu Châu Anh khoe nhan sắc rạng rỡ

Dàn diễn viên phim Mưa Đỏ cũng xuất hiện từ sớm

Hứa Vĩ Văn, Hiếu Nguyễn và dàn "chiến sĩ" của Mưa Đỏ tham gia đội diễu hành

Tăng Duy Tân và Hưng Nguyễn lên đồ thanh lịch, bảnh bao

Vợ chồng Salim - Hải Long

Diễn viên Bảo Hân thân thiện chụp ảnh kỷ niệm

Diễn viên Hồng Diễm và Bảo Hân tranh thủ nghỉ ngơi trước giờ tổng duyệt

Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Bảo Ngọc

Diễn viên Khả Ngân

MONO trở thành một trong những cái tên được khán giả reo hò nhiều nhất. Nam ca sĩ với phong thái trẻ trung, thân thiện không ngần ngại vẫy chào người dân khiến không khí sôi động hơn hẳn. MONO được Á hậu Châu Anh đến tận nơi chụp ảnh kỷ niệm cùng, khoảnh khắc bùng nổ visual của 2 ngôi sao gen Z gây sốt.

Không chỉ MONO, Nam vương Hưng Nguyễn cũng thu hút sự chú ý không kém. Với chiều cao nổi bật và ngoại hình điển trai, anh được người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ, vây kín để chụp ảnh lưu niệm. Khoảnh khắc các nghệ sĩ trẻ xuất hiện giữa dòng người đổ về xem tổng duyệt đã tạo nên sự kết nối đáng nhớ, góp phần lan toả tinh thần hào hùng của ngày lễ trọng đại.

MONO xuất hiện đã gây náo loạn một góc phố

Nam ca sĩ rất vui vẻ, thân thiện giao lưu với người dân

Visual sáng bừng của MONO lúc rạng sáng

Nam ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ xung phong, mong muốn được góp mặt trong đội diễu hành

MONO nhí nhảnh khi chụp ảnh cùng Á hậu Châu Anh

Nam vương Hưng Nguyễn cũng có màn bùng nổ visual

Phan Mạnh Quỳnh - Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân thân thiện giao lưu cùng mọi người

Hưng Nguyễn được người dân chào đón nhiệt tình

Đáng chú ý không kém là màn xuất hiện của diễn viên Bảo Thanh. Khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, lần này nữ diễn viên gây sốt khi khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề. Sau khi đầu quân về Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Bảo Thanh hiện mang quân hàm Thượng uý Công an nhân dân. Hình ảnh cô lộ rõ gương mặt rạng rỡ, dáng vẻ tự tin khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Bảo Thanh (Về Nhà Đi Con) gây sốt khi xuất hiện trong hình ảnh quân phục

Nữ diễn viên là Thượng úy công an sau khi đầu quân về Nhà hát Kịch Công an nhân dân

Nghệ sĩ Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn dặn dò dàn nghệ sĩ trước giờ Tổng duyệt: "Chúng ta là những người đại diện để thực hiện chương trình 80 năm mới có một lần kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế tôi mong mọi người tập trung cao độ để làm tốt nhất công việc của mình. Vì tất cả những gương mặt này sẽ được hàng triệu người nhìn, cảm nhận, các bạn đang đại diện cho sức mạnh của khối biểu diễn, các bạn là tiết mục cuối cùng khép lại chương trình mà toàn quân, toàn dân ta cố gắng thực hiện. Chúng ta đang đến rất gần ngày trọng đại, hôm nay đạt được 10 thì hôm tới đạt được 12, cố gắng phối hợp với nhau để tập luyện hiệu quả nhé. Mọi người giữ gìn sức khoẻ".

NSND Xuân Bắc dặn dò dàn nghệ sĩ cố gắng kết sức cho sự kiện diễu hành 2/9

Buổi tổng duyệt ngày 30/8 không chỉ là sự kiện chính trị – văn hoá quan trọng, mà còn mang đến những hình ảnh đẹp đẽ, tự hào khi chứng kiến sự hội tụ của các thế hệ nghệ sĩ Việt trong không khí thiêng liêng của ngày hội non sông.

Chương trình của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước bao gồm các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước cùng phần diễu binh, diễu hành hoành tráng với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có 43 khối đi bộ gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an và cả lực lượng quân đội nước ngoài, 18 khối đứng cùng 14 khối xe cơ giới, pháo quân sự và đặc chủng. Dù buổi tổng duyệt bắt đầu từ 6h30 sáng, ngay từ đêm hôm trước, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố quanh Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, Lê Duẩn, Liễu Giai… để chờ đón khoảnh khắc đặc biệt, tạo nên bầu không khí vừa rộn ràng vừa xúc động.

