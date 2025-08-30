Xe tăng, tên lửa hùng dũng trên các ngả đường thủ đô, sẵn sàng cho tổng duyệt diễu binh

Từ rạng sáng, các khối xe tăng, thiết giáp... của Quân đội nhân dân Việt Nam hướng về quảng trường Ba Đình - Ảnh: HỒNG QUANG

Người dân thích thú ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi khi được đứng cạnh dàn tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: HỒNG QUANG

6h30 đến 10h sáng 30-8, tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... sẽ tham gia tổng duyệt cấp nhà nước.

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm cũng sẽ khai hỏa.

Từng đoàn xe tăng, xe pháo, bọc thép hùng dũng trên các ngả đường trung tâm thủ đô. Hai bên đường, nhiều người dân hào hứng chào đón.

Trong đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp, hiện đại hóa - Ảnh: HỒNG QUANG

Các dòng xe tăng T54/T55, dòng xe tăng chủ lực của Việt Nam, đã từng tạo nên những chiến thắng huyền thoại như Đại thắng mùa xuân 1975 - Ảnh: HỒNG QUANG

Xe chiến đấu bộ binh xcb-01 do Việt Nam sản xuất - Ảnh: HỒNG QUANG

Dàn tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: TIẾN ĐẠT

Xe chỉ huy thông tin BTR-60 PU được cải tiến trên cơ sở thân xe BTR-60PB - Ảnh: HỒNG QUANG

Chiếc xe băng qua đền Quán Thánh - Ảnh: HỒNG QUANG

Hai bên đường, người dân hò reo khi các đoàn xe tiến vào - Ảnh: HỒNG QUANG

Các mẫu tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P; 4K44 Redut-M... đang được trang bị trong biên chế của Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển - Ảnh: HỒNG QUANG

Tổ hợp tên lửa bờ có tầm bắn hàng trăm km của Quân chủng Hải quân - Ảnh: HỒNG QUANG

Hệ thống tên lửa Trường Sơn VCM-01 do Viettel nghiên cứu, sản xuất - Ảnh: HỒNG QUANG

