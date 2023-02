Thương mại Delta trúng gói thầu giao thông 218 tỷ đồng tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Tuyến đường giao thông liên xã từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi. Ảnh: Cổng thông tin huyện Kỳ Sơn

Gói thầu có giá dự toán 218,769 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ phần xây dựng công trình, chi phí lắp trạm bê tông xi măng, đường điện, trạm biến áp và chi phí đảm bảo an toàn giao thông, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, ghi nhận sự tham dự của 3 nhà thầu. Kết quả, Công ty CP Xây lắp thương mại Delta trúng thầu với giá 218,543 tỷ đồng, giảm 226 triệu đồng sau đấu thầu.

Hai nhà thầu bị loại do không đạt đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, gồm: Công ty CP Tổng hợp Phú Tài Phát; Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, cán bộ thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn cho biết, công trình có thời gian thi công 48 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến bàn giao mốc cọc để nhà thầu khởi công trong tháng 2 này.

Công ty CP Xây lắp thương mại Delta có trụ sở đăng ký kinh doanh tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này từng thi công nhiều công trình giao thông quy mô lớn như: Gói thầu Thi công xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An (491 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (126 tỷ đồng)...

