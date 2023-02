Hoạt động gần như chưa có, doanh nghiệp mới thành lập H&T Group vẫn trúng thầu dự án nghìn tỷ tại Nghệ An

Tham gia đấu thầu dự án nghìn tỷ

Theo thông tin được UBND tỉnh Nghệ An công bố vào tháng 6/2022, dự án Khu đô thị Bắc Quán Hành được quy hoạch với quy mô dân số khoảng 1.900 người, được xây dựng khoảng 180 căn nhà ở liền kề cao 3 tầng và 1 tum; 144 lô nhà ở liền kề thương mại cao 3 tầng và 1 tum; 55 lô nhà ở biệt thự cao 3 tầng và 1 tum; nhà ở xã hội, cao 2-5 tầng; khu thương mại dịch vụ, cao 2-5 tầng cùng các công trình phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 994,9 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng 952,7 tỷ đồng; chi phí đến bù GPMB khoảng 42,19 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tiến độ thực đầu tư dự kiến 5 năm. Khu đô thị Bắc Quán Hành là 1 trong 3 dự án bất động sản có số vốn đầu tư lớn được tỉnh Nghệ An kêu gọi đầu tư trong năm 2022.

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cũng đã công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này và chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần H&T Group Việt Nam đăng ký thực hiện Dự án.

Qua tìm hiểu, H&T Group Việt Nam là một công ty non trẻ được thành lập từ ngày 26/6/2020, do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1978), người có quê gốc Nghệ An là người đại diện pháp luật, có trụ sở tại Tầng 1, TT2-47 Vinhomes Green Bay (Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

H&T Group Việt Nam được đăng ký với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; in ấn, xây dựng nhà để ở, kinh doanh bất động sản…

Ngoài ra, ông Thái còn là đại diện của nhiều công ty khác nhau gồm: Công ty CP truyền thông Phú Thái (có trụ sở đóng tại tầng 2, TT2-47 Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 17/3/2009); Công ty TNHH Truyền thông giải trí TMT (có trụ sở đăng ký đóng tại tầng 5, thửa số 24, lô 06, khu 4.1CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, TP Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/10/2017).

Ngoài các thông tin nói trên, trên các trang thông tin hệ thống đấu thầu cho thấy, không có dự án nào do Công ty CP H&T Group Việt Nam trúng thầu hay thực hiện. Vì vậy rất khó để đánh giá năng lực của công ty non trẻ này bởi các tiêu chí như kinh nghiệm, nguồn lực, chất lượng dịch vụ, giá cả, độ tin cậy… đều thiếu thông tin để tham khảo.

Gần như chưa có hoạt động, đột ngột tăng vốn

Trước khi tham gia đấu thầu dự án, H&T Group đã thực hiện tăng vốn khủng trong năm 2021. Từ số vốn ban đầu chỉ 20 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ gấp 10 lần lên 200 tỷ đồng. Khoản vốn góp của chủ sở hữu phần lớn vẫn đang nằm dưới dạng tiền mặt tại quỹ với số dư lên đến 198,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp gần như chưa có hoạt động nào đáng kể và mới chỉ phát sinh doanh thu 2,6 tỷ đồng trong khi giá vốn chiếm 2,4 tỷ đồng. H&T Group lãi gộp 189 triệu đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 7,3%. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi ròng hơn 85 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ 4,4 triệu do vẫn phải gánh chi phí dù không phát sinh doanh thu.

Đáng chú ý, dù có lãi mỏng vài chục triệu nhưng dòng tiền kinh doanh của H&T Group lại âm đến gần 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản tiền trả cho người cung cấp hàng hóa (2,8 tỷ đồng) và tiền chi trả cho người lao động (363 triệu đồng).

Mới thành lập với hoạt động kinh doanh gần như chưa phát sinh đáng kể khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về năng lực của H&T Group khi tham gia đấu thầu dự án quy mô đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ như Khu đô thị Bắc Quán Hành.

