Thủ tướng: Trong tháng 11 phải đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, CH Czech, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia - Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

TP.HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết.

Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp.

Thành lập hai cơ quan điều hành

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, nghị định tạo ra khung khổ pháp lý vừa đột phá, cạnh tranh, vừa ổn định và nhất quán, đủ sức thiết lập và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế thành công, bền vững.

Việt Nam mong muốn được học hỏi có chọn lọc, kế thừa kinh nghiệm từ các mô hình đi trước nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập, chủ quyền và đặc thù của quốc gia. Về mô hình tổ chức của cơ quan điều hành, cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, đề xuất bốn phương án.

Cho rằng đây là việc khó, Việt Nam chưa từng thực hiện, Thủ tướng cho rằng với tinh thần "gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến", nên cần nỗ lực hết sức, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm làm.

Từ các ý kiến, Việt Nam sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý.

Trong đó cần phối hợp chặt chẽ trong nước và ngoài nước, tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước, các định chế tài chính quốc tế với các cơ quan nhà nước của Việt Nam; kết hợp giữa tài chính, thương mại, đầu tư, gắn sức mạnh dân tộc với thế giới; tuân thủ luật pháp, thông lệ quốc tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo.

Nêu ra định hướng cụ thể, Thủ tướng cho hay sẽ thành lập hai cơ quan điều hành thuộc hai địa phương nhưng một cơ quan giám sát chung, một tòa án để giải quyết các tranh chấp.

Trung tâm vận hành dựa trên cơ sở số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), có tính cạnh tranh cao và thu hút được nguồn lực phát triển. Con người phải chuyên nghiệp, gồm cả chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế nhưng được dân tộc hóa.

Để thu hút chuyên gia, cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, tạo hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên; hai TP cần phát huy tối đa, tạo điều kiện sống thuận lợi về giao thông, sinh hoạt, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Cấp phép linh hoạt cho các dịch vụ tài chính, phi tài chính

Cùng với đó gắn kết giữa các cơ quan ngân hàng, tài chính và các cơ quan khác để góp phần thúc đẩy các trung tâm này. Các cơ quan dịch vụ tài chính, phi tài chính cần cấp phép linh hoạt, chủ yếu là hậu kiểm, giảm tiền kiểm.

Khung pháp lý phải minh bạch, tự chủ, có cơ chế, chính sách ưu đãi nhất định. Trong quá trình hình thành, phát triển trung tâm phải chuyển giao công nghệ, coi trọng con người là yếu tố quyết định. Thủ tục hành chính một cửa, một dấu, một người làm, cắt bỏ các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết.

TPHCM, Đà Nẵng cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ban hành và công bố công khai các chính sách, quy định đặc thù trong thẩm quyền; phải khẩn trương, công khai, minh bạch để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế; phát huy sức mạnh của 2 thành phố kết hợp với sức mạnh của cả nước.

Với nền tảng là phải có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là những nền tảng chính; phải dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên và phải có nguồn lực với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trình Chính phủ họp thông qua trong những ngày tới, nỗ lực trong tháng 11 này phải đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: tuoitre.vn