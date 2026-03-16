Madagascar có Thủ tướng mới sau một tuần giải tán nội các

Ông Mamitiana Rajaonarison. (Nguồn: Facebook RTA officiel)

Tổng thống Madagascar Michael Randrianirina vừa bổ nhiệm ông Mamitiana Rajaonarison, Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (SAMIFIN), làm Thủ tướng mới của quốc đảo này.

Quyết định được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Randrianirina giải tán toàn bộ nội các.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Madagascar cho biết tân Thủ tướng Rajaonarison từng là sỹ quan cấp cao trong lực lượng Hiến binh và có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý công.

Ông được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau khi người tiền nhiệm Herintsalama Rajaonarivelo bị sa thải vào ngày 9/3.

Hiện chưa rõ lý do cựu Thủ tướng Herintsalama Rajaonarivelo bị sa thải.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Rajaonarison đã dẫn dắt SAMIFIN từ năm 2021 - cơ quan chuyên chống rửa tiền, ngăn chặn dòng tiền phi pháp và tài trợ khủng bố.

Tổng thống Randrianirina nhấn mạnh Madagascar cần một nhà lãnh đạo chính trực, nguyên tắc và không thể bị mua chuộc bằng tiền.

Tổng thống Randrianirina nắm quyền từ tháng 10/2025 sau làn sóng biểu tình buộc cựu Tổng thống Andry Rajoelina phải rời nhiệm sở.

Trước những cáo buộc đảo chính, ông Randrianirina khẳng định Tòa án Hiến pháp đã chuyển giao quyền lực hợp pháp cho ông và cam kết thực hiện giai đoạn chuyển tiếp 2 năm, bao gồm hiệp thương giữa các phe phái, soạn thảo Hiến pháp mới và tổ chức bầu cử tổng thống dự kiến vào cuối năm 2027./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn