Nghi phạm sát hại 2 người ở Hưng Yên đã tử vong trong ôtô

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, 15h20 ngày 15/3, Ngô Duy Thăng ngụ thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, đã dùng súng bắn và đâm vợ Nguyễn Thùy Linh (31 tuổi) tử vong tại chỗ.

Chân dung nghi phạm Ngô Duy Thăng và chiếc xe dùng để bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Thăng lái ôtô đến nhà Vũ Văn Ngọc (29 tuổi) ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải, dùng dao đâm anh này gục tại chỗ. Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải nhưng không qua khỏi.

Vào cuộc truy bắt, 18h40, cảnh sát phát hiện Thăng tử vong trong ôtô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang - cách nơi sát hại anh Ngọc chừng 20 km.

Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net