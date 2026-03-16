Binh sĩ Israel nổ súng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng ở Bờ Tây

Theo hãng thông tấn Palestine, gia đình này đã bị bắn vào tối ngày 14/3, sau khi đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Xả chay (Eid Al-Fitr) sắp tới. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, 4 người thiệt mạng là hai vợ chồng cùng hai con nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi, đều có vết thương do đạn bắn, trong khi 2 người con khác bị thương.

Lễ tang của 4 thành viên trong một gia đình thiệt mạng khi chiếc xe của họ bị lực lượng an ninh Israel bắn trong một chiến dịch quân sự tại Tammun, khu Bờ Tây, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Theo một tuyên bố chung đưa ra hôm qua, quân đội và cảnh sát Israel cho biết, một chiếc xe tăng tốc về phía lực lượng an ninh, những người này nhận thấy mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của họ và đã đáp trả bằng hỏa lực, hậu quả là 4 người Palestine trên xe thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm vụ việc đang được điều tra.

Kể từ khi Israel và Mỹ tấn công Iran vào ngày 28/2, chính quyền Israel đã gia tăng hạn chế đi lại trên khắp Bờ Tây. Hơn 100 vụ bạo lực do người định cư Israel gây ra ở hàng chục cộng đồng người Palestine tại khu Bờ Tây cũng đã xảy ra trong thời điểm này.

