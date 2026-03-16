Điểm tên loạt ngân hàng cắt giảm hàng nghìn nhân viên thời gian

Năm 2025, ngành ngân hàng chứng kiến làn sóng tái cơ cấu và tối ưu bộ máy lan rộng trong hệ thống ngân hàng khiến quy mô nhân sự tại nhiều nhà băng biến động đáng kể cùng với việc thu hẹp và đóng cửa nhiều chi nhánh. Trong năm qua, nhiều ngân hàng tiến hành cắt giảm nhân viên mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng thương mại, năm 2025 có tới 14 ngân hàng ghi nhận số lượng nhân sự giảm so với năm 2024. Tổng số cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng rời hệ thống trong năm qua là hơn 7.100 người - mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong đó, có tới 3 ngân hàng có quy mô thu hẹp nhân sự từ 1.000 người trở lên.

LPBank là ngân hàng có số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong năm qua. Đến cuối năm 2025, LPBank còn 9.597 nhân viên, giảm 1.592 người so với cuối năm trước, tương đương mức giảm khoảng 14,2%.

Đứng thứ hai là VIB, với mức giảm 1.458 nhân sự, tương ứng khoảng 12%. Quy mô nhân sự tại VIB sụt giảm đáng kể trong bối cảnh ngân hàng này đang đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình vận hành, tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh trọng điểm và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động.

Theo sau là Sacombank với mức giản 1.272 người, tương đương khoảng 7% tổng nhân sự. Tuy nhiên, Sacombank vẫn thuộc nhóm ngân hàng có quy mô lao động lớn, nhân sự duy trì ở mức trên 16.000 người sau khi tinh giản.

Nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận mức tinh giản đáng kể trong năm qua. Đó là Vietcombank giảm 849 nhân sự (tương đương giảm khoảng 3,5% tổng nhân sự), KienlongBank giảm 492 người (tương đương 9,1%), ABBank giảm 369 người (5,9%), Eximbank giảm 296 người (4,3%), HDBank giảm 260 người, tương đương 1,9%).

Một số nhà băng có mức cắt giảm nhân sự nhẹ hơn, ở mức trên 100 người gồm VietinBank (giảm 148 người, tương đương 0,7%), SeABank (giảm 130 người, tương đương 2,1%), OCB (giảm 117 người, tương đương 1,7%).

Trong khi đó, một số ngân hàng chỉ cắt giảm vài chục nhân sự như ACB (giảm 61 người, tương đương 0,4%), PGBank (giảm 50 người, tương đương 3,0%) và Saigonbank (giảm 14 người, tương đương 0,9%).

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng vẫn đẩy mạnh mở rộng quy mô nhân sự nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng và đầu tư vào các mảng kinh doanh mới.

Cụ thể, trong năm 2025, có 13 nhà băng đã tuyển hơn 4.300 nhân sự mới. Trong đó, xếp đầu bảng là VPBank khi nhận thêm 1.340 nhân sự, Techcombank cũng tăng 857 nhân sự, Bac A Bank thêm 398 người, SHB tuyển thêm 298 người, Nam A Bank tăng thêm 275 người, NCB tăng 233 nhân sự, BIDV tăng 196 người, Vietbank thêm 156 người, TPBank tăng 69 người, MSB thêm 40 người và VietABank tăng thêm 39 nhân sự.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), cho biết việc tinh giản nhân sự phản ánh sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc của ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số, khi các công việc thủ công, lặp lại dần được tự động hóa, nhường chỗ cho các vị trí đòi hỏi kỹ năng công nghệ, phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro.

Dù cắt giảm nhân sự nhưng nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận chi phí cho người lao động tăng lên. Điều này cho thấy các ngân hàng đang chủ động giữ lại và đãi ngộ tốt hơn cho nhóm nhân sự chất lượng cao, thay vì tinh giản đồng loạt.

Nhiều ngân hàng thu hẹp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch truyền thống nhưng đẩy mạnh đầu tư vào ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự động (RPA) và dữ liệu lớn (Big Data).

Sự phát triển của AI, Big Data và các hệ thống xử lý tự động đang từng bước thay thế những công việc mang tính lặp lại như nhập liệu, xử lý hồ sơ hay các giao dịch cơ bản.

Vì thế, nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì mở rộng nhân sự đại trà như trước, các nhà băng sẽ ưu tiên tìm kiếm nhân sự có chuyên môn sâu, kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng với mô hình ngân hàng số.

Trong vài năm tới, ngành ngân hàng sẽ chứng kiến 2 xu hướng song hành: tinh gọn bộ máy truyền thống và mở rộng tuyển dụng nhân sự công nghệ, dữ liệu, AI, quản trị rủi ro và pháp chế. Các công việc mang tính thủ công sẽ bị thu hẹp, chú trọng vào những vị trí đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và chăm sóc khách hàng chuyên sâu.

Tác giả: Minh Dũng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn