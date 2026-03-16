Nghệ An ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo xử lý cán bộ gây phiền hà nhà đầu tư

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 2295/UBND-CN yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Thông báo số 222-TB/TU ngày 9/3/2026 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn.

Các đơn vị gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI, Công ty Điện lực Nghệ An cùng UBND các xã, phường được yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy; đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Nghệ An yêu cầu siết kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thể hiện tinh thần cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo trong cải cách hành chính. Các cơ quan cũng phải công khai đầu mối xử lý, thời hạn giải quyết và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân.

Những trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và môi trường đầu tư của tỉnh sẽ bị xem xét xử lý nghiêm.

Thông điệp siết chặt kỷ luật công vụ được đưa ra trong bối cảnh Nghệ An đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương trong giai đoạn tới.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang trở thành trung tâm thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Những năm gần đây, Nghệ An nổi lên như một điểm đến mới của dòng vốn đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Nhờ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và đẩy nhanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tỉnh đã thu hút hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các khu công nghiệp trên địa bàn, nhiều “đại bàng” trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã lựa chọn Nghệ An làm điểm đặt nhà máy, như các tập đoàn điện tử Luxshare Precision Industry, Goertek, cùng các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn như WHA Group hay VSIP Group.

Sự hiện diện của các tập đoàn này đang từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghiệp mới tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện công nghệ và công nghiệp hỗ trợ.

Kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An vì vậy liên tục ghi nhận những bước tăng trưởng đáng chú ý. Riêng năm 2024, tỉnh thu hút gần 1,75 tỷ USD vốn FDI, lần đầu tiên lọt nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tính lũy kế đến nay, Nghệ An có hơn 150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ USD.

Không chỉ dòng vốn ngoại, nhiều dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư trong nước trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng và bất động sản cũng đang được triển khai, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, việc Nghệ An siết kỷ luật công vụ và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai và giải phóng mặt bằng được xem là bước đi nhằm giữ chân nhà đầu tư hiện hữu, đồng thời tiếp tục thu hút thêm các dự án chiến lược mới vào địa bàn.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn