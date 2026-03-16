Thủ khoa 2025 chia sẻ bí quyết ôn tập và chọn ngành, chọn trường

Với tổng điểm 29 cho tổ hợp Văn - Sử - Địa, Ngô Vũ Bảo Linh (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) trở thành thủ khoa ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm 2025.

Là thí sinh “khóa đầu tiên” thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bảo Linh cho biết bí quyết để đạt kết quả đột phá không nằm ở việc học ngày học đêm mà là học để hiểu rõ bản chất kiến thức.

Ngay từ khi bước vào năm cuối cấp, nữ sinh đã xác định đây là năm học bản lề. Do đó, em đã xây dựng lộ trình học tập từ sớm theo thế mạnh của bản thân.

Ngô Vũ Bảo Linh - Thủ khoa ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC

Thay vì hoang mang trước khối lượng kiến thức lớn, nữ sinh ưu tiên chiến lược học chắc và có chọn lọc. Linh chia lộ trình thành ba giai đoạn: củng cố nền tảng, luyện đề và tổng ôn.

Trong quá trình ôn tập, Linh duy trì việc học đều đặn, hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy và luyện đề theo đúng cấu trúc, áp lực thời gian của đề thi thật để rèn kỹ năng.

Theo Bảo Linh, việc giữ tâm lý ổn định đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn “nước rút”. “Học tập giống như một cuộc chạy đua đường dài, nếu quá căng thẳng sẽ làm mất sức giữa chừng. Điều quan trọng là kiên trì và kỷ luật với bản thân”, Linh chia sẻ.

Dù đạt kết quả cao, Bảo Linh không ngần ngại thừa nhận từng đối mặt với nỗi sợ trượt đại học và những kỳ vọng đè nặng. Linh nhớ lại: “Khi điểm thi thử làm em lo lắng, các thầy cô đã tận tâm chia sẻ, giúp em hiểu rằng thay vì lo về điểm số, hãy tập trung làm tốt nhất trong khả năng của mình”.

Theo nữ sinh, sự đồng hành của thầy cô và gia đình đã trở thành điểm tựa giúp nữ sinh giữ vững tâm lý để “vượt vũ môn” thành công.

Đặt nguyện vọng chia làm ba tầng nấc

Cùng chia sẻ kinh nghiệm ôn thi, Đặng Hải Hằng - thủ khoa chuyên ngành Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết hệ thống kiến ​​thức và rút kinh nghiệm khỏi những lỗi sai đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập.

Xét tuyển tổ hợp X07 gồm Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật với tổng điểm 38,25 theo phương thức xét tuyển riêng của Học viện, Hải Hằng trở thành thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của chuyên ngành.

Đặng Hải Hằng - Thủ khoa chuyên ngành Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về kinh nghiệm trúng tuyển, Hải Hằng cho biết em thường xuyên tham gia các Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh để trao đổi trực tiếp với giảng viên và anh chị sinh viên khóa trước.

Cách đặt nguyện vọng của Hằng được chia làm ba tầng nấc: Nhóm mơ ước, Nhóm trong tầm tay và Nhóm an toàn tuyệt đối.

“Đừng ngại ngần đặt nguyện vọng cao nhất ở vị trí đầu tiên. Cho bản thân cơ hội “chạm” đến đam mê là cách để chúng ta không hối tiếc, miễn là phía sau có những phương án dự phòng chắc chắn”, Hằng khẳng định.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng lưu ý thí sinh cần kiểm tra thật kỹ thông tin cá nhân, mã ngành, mã trường và thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận đăng ký, tránh các sai sót dễ dẫn đến mất cơ hội trúng tuyển.

Theo Hải Hằng, lựa chọn ngành học phù hợp chính là điểm giao thoa giữa sở thích cá nhân, năng lực học tập và xu hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Sở thích cá nhân mang lại động lực học tập, năng lực giúp khẳng định bản thân, còn nhu cầu xã hội mở ra những cơ hội nghề nghiệp thực tế.

Gửi lời nhắn đến các sĩ tử “2k8” chuẩn bị bước vào kỳ tuyển sinh đại học, nữ thủ khoa cho rằng điều quan trọng nhất là giữ vững sự kiên trì và niềm tin vào bản thân.

“Mỗi người đều có con đường riêng. Khi xác định được mục tiêu rõ ràng và nỗ lực bền bỉ, cơ hội sẽ luôn mở ra phía trước”, Hải Hằng chia sẻ.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn