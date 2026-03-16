HLV Lê Huỳnh Đức: Tiến Linh đang gặp áp lực

HLV Lê Huỳnh Đức ở trận đấu với PVF-CAND - Ảnh: N.K

Tối 15-3, CLB Công An TP.HCM đã thắng PVF-CAND 1-0 ở vòng 16 V-League 2025 - 2026 trên sân Thống Nhất nhờ bàn thắng của tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô (Úc).

Đây là trận thắng đầu tiên của CLB Công An TP.HCM trên sân Thống Nhất sau 6 trận chỉ toàn thua (4 trận) và hòa.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức nói: "Hôm nay thái độ cầu thủ vẫn tích cực, vẫn chăm chỉ, quyết liệt với tinh thần khát khao. Điều chưa cải thiện được là bàn thắng khi chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội.

PVF-CAND không quá mạnh, cầu thủ của tôi cũng không triển khai được nhiều. Ở phía trên chúng tôi chưa kết thúc được, nên cần cải thiện thêm vấn đề ghi bàn. Bởi cứ tấn công mà không ghi bàn thì phải trả giá, bóng đá là vậy".

Đánh giá về các chân sút của đội, HLV Lê Huỳnh Đức nói: "Tôi muốn gây áp lực nhiều hơn, nên đẩy đội hình lên cao để cải thiện bàn thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lần lượt trôi qua. Trong các buổi tập, cầu thủ cũng được rèn nhiều về dứt điểm nhưng không hiểu sao khi vào trận vẫn chưa kết thúc chính xác".

HLV Trần Tiến Đại của CLB PVF-CAND - Ảnh: N.K

Đánh giá thêm về Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Cậu ấy đang gặp vấn đề về áp lực. Khi không ghi được bàn thắng thì càng dễ nôn nóng.

Bản thân tôi trước đây cũng vậy, tiền đạo thường rơi vào tình trạng này. Khi mất cảm giác tự tin thì rất khó lấy lại. Chúng tôi cần động viên, cho tập luyện nhẹ nhàng để cầu thủ lấy lại hưng phấn".

Về phần mình, tân HLV Trần Tiến Đại của CLB PVF-CAND chia sẻ: "Khi dẫn bàn thì thế trận cũng thuộc về đối phương. Họ chuyển đổi tốt nên chúng tôi dâng cao gặp khó khăn. Chúng tôi phải cải thiện thể lực".

CLB PVF-CAND bị trọng tài từ chối bàn thắng ở hiệp một sau khi tham khảo VAR. Tuy nhiên, HLV Trần Tiến Đại khẳng định ông và đội bóng đều tin tưởng VAR.

HLV Trần Tiến Đại thừa nhận việc trở lại dẫn dắt đội bóng ở V-League cũng gặp đôi chút khó khăn. Ông nói: "Trở lại dẫn dắt đội bóng, nếu nói không khó khăn thì không đúng. Ban trợ lý và anh em hỗ trợ rất tốt. Cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu hiệu quả trên sân".

"Đây là trận đầu tiên tôi cầm quân và phải đá sân khách, lại mới chỉ có 2 buổi tập nên cũng gặp một số khó khăn. Đội bóng có tham vọng và đặt ra mục tiêu, nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi", ông Đại nói thêm.

