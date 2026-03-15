Khai thác keo dưới đường dây 110kV, hai người bị thương nặng do phóng điện

Hai nạn nhân được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu - Ảnh: Công an Ba Tơ

Chiều 15-3, lãnh đạo UBND xã Ba Tơ cho biết có vụ việc hai người khai thác keo ở khu vực dưới đường dây điện cao thế 110kV thì bị thương vì sự cố phóng điện từ đường dây.

Theo đó khoảng 12h30 cùng ngày, ông Phạm Văn N. (42 tuổi) và ông Phạm Văn L. (40 tuổi), cùng trú thôn Làng Giấy - Dốc Mốc, xã Ba Tơ, đang cùng một số người dân khai thác keo tại khu vực núi Rộc Tông.

Trong lúc làm việc dưới khu vực có đường dây điện cao thế 110kV đi qua, bất ngờ xảy ra sự cố phóng điện từ đường dây điện xuống bên dưới. Hậu quả khiến ông N. và ông L. bị thương nặng.

Ngay sau đó, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng sử dụng võng dù cõng hai nạn nhân xuống núi, đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ba Tơ.

Thời điểm xảy ra vụ việc khu vực này có mưa, độ ẩm không khí cao, mặt đất ẩm ướt, tiềm ẩn nguy cơ dẫn điện và mất an toàn khi người dân làm việc gần đường dây điện cao thế.

Nhận được tin báo, Công an xã Ba Tơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đồng thời phối hợp hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu những người dân đang khai thác keo tại đây rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Công an xã Ba Tơ đã thông báo cho đơn vị quản lý đường dây điện cao thế kiểm tra hệ thống, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục nhằm tránh xảy ra các sự cố tương tự.

Vụ việc đang được Công an xã Ba Tơ tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ