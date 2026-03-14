Ký ức Gạc Ma - Bản hùng ca bất tử giữa trùng khơi

Cán bộ, học viên, hội viên phụ nữ Học viện Hải quân dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Liệt sĩ Gạc Ma.

Ngày 14/3/1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một khúc tráng ca bi hùng. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, dù lực lượng và vũ khí còn nhiều hạn chế, những người lính biển vẫn chiến đấu với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Lực lượng của ta khi đó chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ tàu vận tải và công binh xây dựng đảo. Trong tay họ chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh. Bằng ý chí kiên cường, họ mưu trí, sáng tạo và kiềm chế ở mức tối đa để giữ vững chủ quyền. Tuy nhiên, đối phương đã bất ngờ dùng sức mạnh quân sự tấn công, bắn chìm và bắn cháy ba tàu vận tải của ta. Trong trận chiến không cân sức ấy, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh, máu xương của các anh hòa vào sóng biển, trở thành những tượng đài bất tử giữa trùng khơi.

Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa).



Ngược dòng thời gian về chiều 13/3/1988, khi các tàu HQ 604 và HQ 505 vừa cập vị trí tại Cô Lin và Gạc Ma, không khí trên biển đã trở nên căng thẳng. Sáng sớm 14/3, khi các chiến sĩ công binh thuộc Lữ đoàn 83 triển khai vật tư lên bãi đá Gạc Ma, tàu chiến đối phương áp sát uy hiếp.

Khoảng 6h sáng, xuồng nhôm chở lính đối phương tràn lên bãi đá. Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy đảo Gạc Ma, đã chỉ huy đồng đội kiên quyết bảo vệ lá cờ chủ quyền. Giữa làn đạn, chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh dù bị đâm lê vào vai vẫn ôm chặt cột cờ, giữ cho lá cờ Tổ quốc tiếp tục tung bay giữa biển trời.

Không khuất phục được ý chí của bộ đội ta, đối phương nã pháo bắn thẳng vào tàu HQ 604. Trong khói lửa mịt mù, Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ vẫn bình tĩnh chỉ huy anh em vừa chiến đấu tự vệ, vừa cứu chữa thương binh cho đến khi con tàu chìm dần xuống biển.

Thả hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma.

Tại bãi đá Cô Lin, Thiếu tá Vũ Huy Lễ cùng Thuyền phó Võ Tá Du đã đưa ra quyết định lịch sử: cho tàu HQ 505 mở hết tốc độ lao thẳng lên bãi đá. Con tàu trở thành cột mốc sống khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, tại Len Đao, tàu HQ 605 dù bị pháo hạm bắn cháy ca-bin và mạn tàu, các chiến sĩ vẫn kiên cường dập lửa, bảo vệ đảo đến khi nhận lệnh rời tàu để bảo toàn lực lượng.

Cuộc chiến ngày 14/3/1988 đã trở thành dấu ấn không phai mờ trong ký ức dân tộc. Hình ảnh Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương trước lúc hi sinh đã quấn lá cờ quanh người cùng lời thề “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc” trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người lính biển.

Vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Hôm nay, mỗi khi những chuyến tàu ra thăm đảo đi ngang vùng biển này, nghi thức tưởng niệm 64 liệt sĩ lại được tổ chức trang trọng. Giữa không gian mênh mông của biển trời, dường như linh hồn các anh vẫn hiện hữu, cùng quân và dân cả nước canh giữ chủ quyền thiêng liêng nơi đầu sóng.

Sự hi sinh của các liệt sĩ Gạc Ma nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Những người lính Hải quân hôm nay tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng, để Trường Sa mãi vững vàng nơi đầu sóng.

Tác giả: Nguyễn Liên

Nguồn tin: congly.vn