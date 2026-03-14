Bộ Công an: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng bộ, Người phát ngôn Bộ Công an - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 13-3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng bộ, Người phát ngôn Bộ Công an - đã trao đổi, thông tin với báo chí một số nội dung về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, bảo đảm tốt quyền bầu cử của công dân và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15-3.

"Không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất"

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Vì vậy yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công bầu cử được đặt ra cao nhất. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng Công an nhân dân những tháng đầu năm 2026.

Theo Thiếu tướng Toản, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, Trật tự cuộc bầu cử do một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương, với mục tiêu "bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử".

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không để các thế lực xấu lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử trong toàn quốc...

Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ bầu cử.

Đến nay công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi toàn quốc được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cao nhất cho tổ chức bầu cử.

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư và VNeID phục vụ công tác bầu cử

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay một trong những điểm mới rất đáng chú ý trong công tác phục vụ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, đặc biệt khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và sự tham gia chủ động của người dân.

Thực hiện phân công của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngay từ tháng 10-2025, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri phục vụ bầu cử.

Đồng thời triển khai phần mềm quản lý cử tri được xây dựng từ nguồn dữ liệu chính thống của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông qua hệ thống này, lực lượng công an chủ động phối hợp các cấp, các ngành trong việc rà soát, đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri một cách khoa học, đồng bộ, hạn chế tối đa các sai sót như trùng lặp, thiếu thông tin hoặc bỏ sót cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Dữ liệu cử tri được cập nhật thường xuyên trên nền tảng dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống", qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính minh bạch trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu của mình và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...

Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và VNeID trong công tác bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Bảo đảm quyền bầu cử cho người tạm giữ, tạm giam theo quy định pháp luật

Chánh Văn phòng bộ, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin đối với những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng không bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án thì quyền bầu cử của họ vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ủy ban bầu cử các địa phương và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, lập danh sách cử tri đối với các trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ bầu cử để các trường hợp này hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử theo đúng quy định, như bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn.

Xây dựng các phương án cụ thể trong việc tổ chức cho các cử tri tại cơ sở tạm giữ, tạm giam và cơ sở cai nghiện tập trung tham gia bầu cử...

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ