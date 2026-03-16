Truy nã đối tượng trong ổ nhóm ép đòi nợ hơn 4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Linh (SN 1987; thường trú tại: xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2024, tại địa bàn phường Dương Nội quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội; xuất phát từ việc đi đòi nợ, nhóm của Nguyễn Xuân Linh đã có hành vi dọa ép 1 cá nhân viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 05/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Linh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Linh

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hính sự, Công an TP Hà Nội (SĐT: 0934378686), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: N.Kiên

Nguồn tin: anninhthudo.vn