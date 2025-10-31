Miền Trung còn mưa lớn phức tạp, Thủ tướng yêu cầu chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng khiêng võng, đưa sản phụ ở Quảng Ngãi băng rừng đi cấp cứu - Ảnh: PHAN MINH ĐAN

Tối 30-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các bộ, ban ngành và các tỉnh, thành từ Nghệ An tới Quảng Ngãi về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Nghệ An đến Quảng Trị mưa to đến rất to đến 4-11

Theo công điện, trong hơn một tuần qua, tại các địa phương khu vực Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên phạm vi rộng. Tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 1.500mm.

Đặc biệt tại khu vực Bạch Mã (thuộc thành phố Huế) tổng lượng mưa đo được là 5.019mm, trong đó riêng ngày 27-10 lượng mưa là 1.740mm, đây là lượng mưa trong 1 ngày lớn nhất lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam.

Mưa lớn, kết hợp thủy triều cao, lũ trên sông Bồ (ở Huế), sông Thu Bồn (ở Đà Nẵng) đã vượt mức lũ lịch sử từ trước đến nay, nhiều sông khác trong khu vực đều vượt trên mức báo động 3, gây ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều xã, phường, nhất là tại Huế và Đà Nẵng.

Theo thống kê chưa đầy đủ đến tối 30-10, mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích, trên 120.000 nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Cùng với đó hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lớn còn diễn ra phức tạp tại các tỉnh khu vực miền Trung. Riêng đối với các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30-10 đến ngày 4-11 do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700mm.

Vận hành các hồ thủy điện, thủy lợi khoa học, hạn chế ngập lụt cho hạ du

Để ứng phó có hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích và cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

Bằng mọi biện pháp nắm bắt thông tin về tình hình người dân, cử bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện viên có kinh nghiệm tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân.

Rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời chậm nhất trong ngày 1-11 và bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Huy động tối đa nhất có thể lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở để thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.

Đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động. Theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương chỉ đạo vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn bảo đảm khoa học, an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

Có phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa

Thủ tướng giao Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mì, sữa, hàng cứu trợ,… cho người dân vùng còn bị chia cắt.

Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, bảo đảm cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Có phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng hoặc đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương vệ sinh trường lớp, khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại do mưa lũ.

Chỉ đạo việc đảm bảo trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại học bình thường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định của pháp luật.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh.

