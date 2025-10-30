Phó thủ tướng nêu lý do bỏ quy định đuổi học học sinh vi phạm

Phó thủ tướng Lê Thành Long đề cập đến Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT tại phiên họp Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Sáng 30/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó thủ tướng Lê Thành Long đề cập đến Thông tư 19/2025 về khen thưởng, kỷ luật học sinh và những tranh luận liên quan thông tư này.

Cụ thể, phó thủ tướng nêu rằng Thông tư 19 là văn bản sửa đổi, thay thế cho Thông tư 08 được ban hành từ năm 1988, nghĩa là gần 40 năm, quy định này mới được cập nhật.

“Rất nhiều đời bộ trưởng đã đặt lên bàn xem xét nhưng chưa thể thực hiện. Vì vậy, lần sửa đổi này là một việc làm rất bản lĩnh của Bộ GD&ĐT, cần được ghi nhận", phó thủ tướng nói.

Ông cũng dẫn kinh nghiệm quốc tế, cho rằng việc xử lý vi phạm của học sinh nên được tách biệt theo từng lĩnh vực. Nếu là vi phạm hành chính hay hình sự, sẽ có các cơ quan chuyên ngành như trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cộng đồng xử lý.

Trong khi đó, nhà trường nên giữ vai trò là môi trường giáo dục “nhẹ nhàng hơn”, đúng với triết lý giáo dục phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển là không làm gián đoạn quá trình học tập, đặc biệt với lứa tuổi học sinh còn non nớt và nhạy cảm.

Cũng liên quan việc ban hành Thông tư 19, Phó thủ tướng Lê Thành Long thông tin Chính phủ và Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.

“Nếu nội dung nào chưa đúng, chưa chính xác, chúng ta sẽ sửa”, phó thủ tướng nói, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và thực hiện chỉ đạo về việc nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến từ đại biểu Quốc hội và báo chí để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Vào đầu năm học 2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Điểm đáng chú ý là Bộ GD&ĐT đã bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật trong thông tư cũ, thay thế bằng các biện pháp khác.

Trong đó, bộ nêu rằng nguyên tắc kỷ luật học sinh là phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất; cùng với đó là không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần học sinh.

Trong thông tư cũ, bộ từng đặt ra 5 hình thức thi hành kỷ luật với 5 mức độ khác nhau, lần lượt là khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần và nặng nhất là đuổi học một năm.

Còn trong thông tư mới, Bộ GD&ĐT chia ra biện pháp kỷ luật dành riêng cho bậc tiểu học và và ngoài tiểu học. Trong đó, học sinh tiểu học vi phạm sẽ chỉ bị nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Với cấp học lớn hơn, các em có thể bị nhắc nhở, phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn