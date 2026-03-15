Món xáo gà phải có mắm tôm khiến không ít người Nghệ An phản ứng

Món xáo gà ăn cùng bánh mướt là bộ đôi "ngon quên sầu" - Ảnh chụp màn hình clip

Chỉ một câu hỏi trên một fanpage chuyên chia sẻ công thức nấu ăn ngon mỗi ngày mà có gần 8.000 lượt like, hơn 500 lượt thảo luận và 625.000 lượt xem lẫn cả ngàn chia sẻ.

Xáo gà phải có mắm tôm?

Đi cùng câu hỏi là clip hướng dẫn cách nấu xáo gà - món ăn nổi tiếng của dân xứ Nghệ. Tài khoản Cô Tấm Dung - chủ nhân của clip, quê Hải Dương, hiện sống ở TP.HCM, biết đến món này thông qua một người bạn của chồng.

Chị cho biết đặc biệt "nghe nói trong món gà xáo này phải có mắm tôm", ban đầu nghe chồng nói nấu gà cho mắm tôm thì không biết chồng nghe "tai nọ xọ tai kia không". Song với bản tính tò mò thích tìm hiểu nên chị nấu thử.

Kết quả, món ăn là "sự hòa quyện rất thú vị". Theo chị, "thứ quan trọng nhất cho món này là mắm tôm và hành tăm".

Tương tự trên một fanpage ẩm thực chuyên đào tạo bếp, chủ nhân clip chỉ cách nấu xáo gà, cho hay về món này có nhiều cách nấu khác nhau. Có nơi chỉ cho muối và mì chính, có nơi cho thêm cả mắm tôm.

Chủ đề này cũng thu hút sự bàn luận rôm rả của dân mạng, trong đó có nhiều con dân xứ Nghệ.

"Nói thịt gà cho mắm tôm nghe hơi lạ, nếu gà già nấu giả cầy thì còn hợp lý", "có mắm tôm thành món gà giả cầy rồi", "choa dân 37 (biển số xe của Nghệ An) không nấu ri nha (như thế này nhé)", "Người Nghệ An mà giờ mới nghe gà nấu xáo bỏ mắm tôm với gừng"… là các bình luận.

Florence Nguyen cho biết: "Gà xáo Nghệ An chỉ hành tăm, lá chanh, nghệ, ớt, muối, tiêu, hạt nêm, hoặc mì chính. Không có đường, nước mắm và mắm tôm. Ở đâu Nghệ An nấu gà xáo với mắm tôm vậy?".

Bạn Khanh Lê góp ý: "Nghệ An gà nấu xáo không bao giờ bỏ mắm tôm đâu nhé. Muốn làm món ăn địa phương nào thì làm cho đúng nguyên bản của nó như gà mắm tôm là lai Bắc rồi nhé".

Tuy nhiên để lại bình luận, một số người cho biết đã thử cho mắm tôm vào món này và thấy "rất ngon".

Một số bước cơ bản - Ảnh chụp màn hình clip

Cách nấu xáo gà quen thuộc

Mang công thức trên đi hỏi nhiều người xứ Nghệ khác thì nhận được câu trả lời: "Lần đầu nghe xáo gà phải có mắm tôm".

Nhà thơ Đặng Thiên Sơn chia sẻ quê Yên Thành (Nghệ An) của anh "không cho mắm tôm khi nấu xáo gà". Nhà báo Đinh Phương Thúy (cũng quê Nghệ An, đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam) thắc mắc: "Xáo gà chỉ có hành tăm, muối, lá chanh thôi chớ?".

Hành tăm là gia vị phải có khi nấu xáo gà - Ảnh: HARA GIANG

Trong ẩm thực Việt, tùy miệng, tùy gia đình và tùy vào cuộc phiêu lưu trong căn bếp của các bà nội trợ mà có nhiều cách nấu, cách biến tấu món ăn khác nhau.

Tuy nhiên với món xáo gà, cách nấu quen thuộc với nhiều người xứ Nghệ là không có mắm tôm.

Để nấu món này ngon, chọn một con gà ta săn chắc, chặt thành từng miếng nhỏ, ướp cùng muối trắng, mì chính, ớt cay, hành tăm và nghệ đập dập trong khoảng 25 - 30 phút.

Xáo gà thường ăn cùng bánh mướt xứ Nghệ, khi ăn nóng càng ngon - Ảnh: SÀNH ĂN

Bắc chảo/nồi lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành tăm, nghệ đập dập, sau đó cho hỗn hợp thịt nói trên vô đảo cho đến khi thịt săn lại.

Sau đó chế nước lọc vào (như nấu canh hoặc xâm xấp trên mặt thịt tùy khẩu vị đậm đà mỗi người/nhà) rồi đun trong khoảng 30 phút tới khi nước sánh nhẹ, nồi xáo gà thơm lừng, màu sắc đẹp mắt thì tắt bếp, cho lá chanh tươi thái chỉ vào. Có thể cho thêm muối tùy miệng ăn của gia đình mình.

Người Nghệ An thường ăn xáo gà cùng bánh mướt hoặc bún rối nhưng phổ biến nhất, đúng chất nhất vẫn là bánh mướt. Ăn cùng bánh khi nóng mềm mới ra lò càng ngon. Cộng thêm chút rau thơm thì "ngon quên sầu".

Đây là món ăn dễ chế biến và quen thuộc của người xứ Nghệ, thường dùng để ăn sáng hoặc mỗi dịp anh em bạn bè tụ họp, sum vầy.

Tác giả: Tiểu Tùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ