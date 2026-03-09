Bộ Công Thương thông tin mới nhất về nguồn cung xăng dầu, chỉ đạo đầu mối tìm nguồn nhập khẩu

Giá xăng dầu tăng mạnh đang gây áp lực lên nhiều ngành - Ảnh: HỮU HẠNH

Thông tin từ Bộ Công Thương vừa phát đi, giá bán xăng dầu một số nước trên thế giới trong những ngày qua đều tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Giá thế giới tăng mạnh, nguồn nhập khẩu tháng 4 dự báo khó khăn

Cụ thể: Tại Mỹ, giá xăng đã tăng 0,88 - 1 USD/lít, tương đương tăng 11%; giá dầu tăng 1,14 USD/lít, tương đương tăng 15%. Tại Lào, giá xăng tăng 3.150 - 3.810 kíp/lít, tương đương tăng 11-15% tùy loại xăng; giá dầu tăng 7.380 kíp/lít, tương đương tăng 33%; Thái Lan tăng khoảng 1,5 baht/lít xăng, tương đương 4 - 8% tùy loại; 4,2 baht/lít dầu, tương đương 14%; Trung Quốc tăng khoảng 8 - 12% tùy loại; Pháp tăng 8 - 15% tùy loại.

Ở trong nước, hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ. Trong đó Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản nguồn dầu thô không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu dầu thô sản xuất đến hết tháng 4-2026.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Ngoài ra Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong tháng 3-2026, các thương nhân đầu mối báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo.

Tuy vậy nguồn nhập khẩu tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu.

Giá dầu thô và giá thành phẩm xăng dầu thế giới chốt phiên giao dịch ngày 6-3 tăng rất cao (giá dầu thô WTI: 90,90 USD/thùng, tăng 12,2%; giá dầu thô Brent: 92,69USD/thùng, tăng 8,5% so với ngày 5-3).

Thực tế này khiến cho bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong hai ngày tăng tương đương lên mức trên 20% với xăng và khoảng 35% với dầu, nên Bộ Công Thương đã thực hiện điều hành giá ngày 7-3.

Theo tổng hợp từ Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu ở nhiều địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu, song có tình trạng một số cửa hàng nghỉ bán do thiếu hàng.

Trong đó riêng tại Hà Nội, lượng bán hàng từ ngày 4 đến 8-3 tăng tới 50% so với bình quân tháng 1, có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh song đã được bổ sung đủ nguồn cung vào chiều 7-3, có hiện tượng người dân mang can, chai lọ to mua xăng dầu tích trữ.

Đa dạng nguồn cung, bổ sung dự trữ quốc gia

Về giải pháp, Bộ Công Thương cho hay tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng đã kiến nghị thực hiện khẩn trương các giải pháp Chính phủ cho phép tại Nghị quyết 36 nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động ở công suất cao.

Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, thực hiện nghiêm túc dự trữ xăng dầu theo quy định.

Tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng kiểm tra thị trường nhất là các khu vực, địa bàn tiêu thụ tăng đột biến và có dấu hiệu đầu cơ để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý, xuất khẩu lậu xăng dầu. Các đầu mối tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu về theo kế hoạch.

Bộ Công Thương khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu trình Chính phủ, theo đó tùy từng cấp độ kiến nghị các phương án điều chỉnh tiếp tục các loại thuế, sử dụng quỹ bình ổn giá nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước…

Các bên liên quan đang thực hiện ngay các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Sớm hoàn thành đưa vào vận hành các nhà máy condensat, Etanol để bổ sung nguồn nguyên liệu cho pha chế, phối trộn...

Về phía cầu, cần thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng; giữ tâm lý bình tĩnh trước thực tế.

Trong dài hạn, đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, xây dựng cơ chế dự trữ quốc gia xăng dầu phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp. Đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.

