Vợ cầu thủ Duy Mạnh cầu cứu

Quỳnh Anh phải lên tiếng vì bị giả mạo trên mạng.

Trên story trang cá nhân ngày 8/3, Nguyễn Quỳnh Anh đăng tải ảnh chụp bài đăng trên một fanpage mạo danh mình, trong đó chia sẻ những thông tin không đúng sự thật.

"SOS... Page này thường xuyên đăng tải nội dung không bình thường về cuộc sống của gia đình em. Hiện page đã chặn toàn bộ tài khoản của em. Em không thể kiểm soát và biết được page đăng những bài gì, hơn nữa còn sử dụng hình ảnh của những người em không quá thân thiết, gây hiểu lầm đến các mối quan hệ xung quanh", cô viết, mong admin fanpage "dừng lại".

Bà xã Duy Mạnh cũng cho thấy sự cứng rắn khi tuyên bố nếu ai có khả năng xóa trang này hãy liên hệ với cô.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, fanpage mạo danh Quỳnh Anh có hơn 290.000 người theo dõi, thường sử dụng hình ảnh của nàng WAG và các thành viên gia đình cô, đăng tải các bài viết với giọng văn như thể "chính chủ" tâm sự.

Bài đăng cảnh báo của bà xã Duy Mạnh.

Với phần mô tả "Fanpage chính thức của Nguyễn Quỳnh Anh (Mẹ Ú & Cony), "Hiện tại không có fanpage thứ 2", trang này khiến nhiều người nhầm tưởng là "hàng thật". Các bài đăng trên trang thường nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Ở bài viết được Quỳnh Anh chụp màn hình, trang nhận được tới hơn 26.000 lượt tương tác, hơn 300 bình luận, 100 lượt chia sẻ. Hiện, sau khi bị Quỳnh Anh nêu tên, trang đã khóa phần bình luận công khai ở hai bài đăng gần nhất.

Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Anh phải lên tiếng cảnh báo, cầu cứu vì bị giả mạo trên mạng.

Tháng 9/2025, nàng WAG Hà Nội từng cho biết tài khoản TikTok có hơn 800.000 lượt theo dõi của cô bị hack, khiến cô bị ảnh hưởng công việc và cuộc sống bởi đây là kênh cô thường xuyên livestream bán hàng.

Trước đó vào tháng 3 cùng năm, Quỳnh Anh cũng phải cầu cứu vì bị lập fanpage giả mạo.

“Cứu em với ạ. Đây không phải page của em. Page này giả mạo và phát ngôn ảnh hưởng đến em. Page rất nhiều tương tác làm mọi người tưởng là chính chủ. Cầu xin mọi người hãy report (báo cáo - PV) page và cho em được yên ạ. Cầu xin page ngưng hoạt động cho em sống cuộc đời bình yên có được không ạ?”, cô khẩn thiết. Trước đó, cô từng một lần tố cáo fanpage này, song trang vẫn hoạt động bình thường khiến chính chủ lo ngại.

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là nàng WAG quen mặt với nhiều dân mạng. Cô là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Quỳnh Anh và cầu thủ Duy Mạnh kết hôn năm 2020, hiện có hai con, một trai, một gái. Cùng chị gái Huyền Mi, Quỳnh Anh hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn