Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP Hà Nội chiều 13-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 13-11, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành miễn nhiệm, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo thẩm quyền của HĐND TP.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh do được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội chiều 13-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Tiếp đó, HĐND TP Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Đức Trung chính thức được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 10-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định số 2509, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - được điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ