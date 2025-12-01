Đề xuất thẩm quyền đặc thù cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án quan trọng phát triển thủ đô Hà Nội. Dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng.

Đề xuất các cơ chế đặc thù về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong đó, HĐND TP được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và dự án PPP thuộc nhóm quan trọng quốc gia hoặc trọng điểm của thủ đô, thay cho thẩm quyền của Quốc hội theo luật chung.

Dự thảo đề xuất Chủ tịch UBND TP được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thuộc trường hợp cần thực hiện ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền của Đảng, dự án thuộc nhóm thu hút nhà đầu tư chiến lược thay thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trừ một số lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm (năng lượng hạt nhân, viễn thông có hạ tầng mạng, báo chí - xuất bản, trồng rừng, casino, đặt cược, trò chơi có thưởng).

Cùng với đó, dự thảo đề xuất HĐND TP ban hành quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư áp dụng đối với các dự án nêu trên, bảo đảm thống nhất và minh bạch trong thực hiện.

Với trường hợp dự án cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác với quy định hiện hành, dự thảo quy định UBND TP phải báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP xem xét, thông qua.

Trên cơ sở đó, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chấp thuận trước khi cơ quan của TP quyết định.

Quy định này tạo cơ chế linh hoạt, đảm bảo pháp lý, minh bạch, tránh tùy tiện, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của HĐND TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, bảo vệ lợi ích công cộng, tạo điều kiện triển khai kịp thời các dự án quan trọng, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.

Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù về lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, chính sách về quy hoạch, kiến trúc, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cơ chế huy động vốn thực hiện dự án, biện pháp cải tạo, chính trang, tái thiết đô thị.

Đề xuất Hà Nội được phép thực hiện theo cơ chế đầu tư công khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp

Một nội dung khác, dự thảo quy định về một số cơ chế, chính sách đặc thù liên quan biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Tài chính nêu rõ, Hà Nội đang đối mặt với 4 vấn đề nổi cộm được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, gồm ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường và trật tự đô thị.

Đây đều là các vấn đề bức thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, hình ảnh và năng lực cạnh tranh của thủ đô.

Qua rà soát cho thấy, pháp luật hiện hành về đầu tư công và xây dựng chỉ cho phép thực hiện cơ chế khẩn cấp đối với các công trình phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, mà chưa bao quát các dự án xứ lý những vấn đề đô thị cấp bách nêu trên.

Điều này dẫn tới thời gian chuẩn bị đầu tư, thẩm định, triền khai kéo dài, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cần hành động nhanh để giải quyết các “điểm nghẽn” của TP.

Nhằm thể chế hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, tạo cơ chế pháp lý đặc thù để TP triển khai nhanh các dự án cấp bách về hạ tầng đô thị và môi trường; rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thi công các công trình cần xử lý ngay.

Đồng thời, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn xã hội, cải thiện chất lượng sống của người dân và nâng cao năng lực ứng phó của TP trước các vấn đề đô thị nan giải.

Do đó, dự thảo quy định các dự án đầu tư mới hoặc cải tạo công trình nhằm xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị được phép thực hiện theo cơ chế đầu tư công khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp, theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng.

Đề xuất bổ sung trường hợp thu hồi đất ngoài quy định ở Luật Đất đai Dự thảo cũng đề xuất cho phép UBND TP Hà Nội được sử dụng ngân sách để lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, khi có quy hoạch chi tiết và chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 79 Luật Đất đai, dự thảo đề xuất Hà Nội được thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội hoặc Ban Thường vụ Thành ủy. HĐND TP Hà Nội được sử dụng ngân sách để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với mức hỗ trợ tối thiếu bằng 3 lần nhưng không quá 5 lần so với quy định để triển khai các dự án đó. Đối với các dự án khác giao HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhưng phải cao hơn mức quy định...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ