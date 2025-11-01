Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho tân Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 28-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự lễ công bố quyết định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Chính trị quyết định ông Vũ Đại Thắng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Ông Vũ Đại Thắng sẽ được giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, trong chiều cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân vì lý do sức khỏe.

Quá trình công tác của tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ