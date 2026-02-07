Thủ tướng: Ngay trong 2026, hoàn thành 18 luật, khẩn trương thành lập cổng đầu tư một cửa quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt tại hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 7-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về "Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

Chuyển mạnh từ "nói" sang "làm"

Thủ tướng nhấn mạnh đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội.

Cụ thể, Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hóa và thể hiện sinh động, rõ ràng nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể.

Gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 3 phụ lục là điểm nhấn, thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cùng với đó là 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, bến cảng lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhà máy sản xuất chip…

Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân.

Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", chuyển từ "nhận thức" thành "hành động", khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm". Góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn.

Thủ tướng quán triệt 12 nội dung cốt lõi của chương trình hành động. Trong đó đầu tiên tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới…

Ngay trong năm 2026, hoàn thành 18 luật và đang khẩn trương triển khai thành lập cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Nội dung tiếp theo là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

Trong đó nâng cao năng lực sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược (điện tử, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, năng lượng nguyên tử, đường sắt…).

Ngoài ra mô hình mới là phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực mới nổi (chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo…), các lĩnh vực dịch vụ có lợi thế cạnh tranh (du lịch, tài chính, ngân hàng, y tế, logistics…).

Các nội dung tiếp theo như tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả...

Thủ tướng khẳng định cần thực hiện đúng quan điểm "dân là gốc", "sức mạnh từ nhân dân", nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực cho phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực

Theo Thủ tướng, Chương trình hành động còn xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Cụ thể, với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh", tập trung xây dựng, triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối trong nước, quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, nền tảng và góp phần tăng năng suất lao động xã hội.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, Thủ tướng gợi ý 6 giải pháp.

Trong đó sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương. Tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương xây dựng ngay các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể...

Yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Tinh thần đặt ra là "vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi" theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo báo kịp thời.

Về huy động nguồn lực, theo Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực...

Thủ tướng phân tích yếu tố con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy cần rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế...

Ông nêu giải pháp về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Cuối cùng, quản lý nhà nước, quản trị quốc gia phải khoa học, thông minh, gắn với chuyển đổi số theo tinh thần "Trung ương làm gương, địa phương noi theo".

"4 không" để chống lãng phí thời gian Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với các phương châm. "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" trong đóng góp nguồn lực là có sự đóng góp của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân. "4 không" để chống lãng phí thời gian: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm. "5 hóa" cho phát triển là xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. "6 rõ" trong phân công nhiệm vụ là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ